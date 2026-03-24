Джейлен Уильямс: За время моего отсутствия команда стала сильнее.

Джейлен Уильямс вернулся в состав «Оклахомы» после восстановления от растяжения задней поверхности бедра и полностью залечил прооперированное правое запястье.

Уильямс отметил, что запястье чувствует себя «лучше, чем когда‑либо», а во время восстановления он скорректировал технику броска рабочей рукой. Он также подчеркнул, что команда стала сильнее за время его отсутствия.

«Очень здорово наблюдать, как ребята выполняют задачи, которые обычно не входят в их обязанности, и преуспевают в таких ситуациях. Это было по‑настоящему круто. Например, вы все могли увидеть, как еще ярче раскрылся Эджей (Митчелл ). Джей‑Уилл [Джейлин Уильямс ] и Кэйсон (Уоллес) оказались в ситуациях, о которых не думали в начале сезона. Теперь мы стали сильнее благодаря этому», – сказал Уильямс.

В первом матче после возвращения против «Филадельфии» форвард набрал 18 очков, 6 передач и 4 подбора за 20 минут.