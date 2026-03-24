Стоимость Евролиги и ее клубов превысила 3,2 миллиарда евро

Евролига и ее клубы оценены в 3,2 миллиарда евро.

Евролига продолжает демонстрировать уверенный финансовый рост: согласно отчету JB Capital, совокупная оценка лиги и ее лицензированных клубов превысила 3,2 миллиарда евро.

Сама лига оценена в 1,41 миллиарда евро на сезон-2025/26. С учетом прогнозов на следующий сезон эта цифра вырастет до 1,64 миллиарда евро. Руководство ожидает, что выручка будет расти ежегодными темпами более 10%.

Общая стоимость всех лицензированных клубов оценивается примерно в 1,8 миллиарда евро. Отдельные команды варьируются в диапазоне от 60 до более чем 320 миллионов евро в зависимости от выручки и бизнес-эффективности.

В отчете отмечается потенциал дальнейшего роста. Переход от текущей модели лицензирования к системе постоянных франшиз и возможное расширение могут увеличить совокупную оценку лиги до 4,3 миллиарда евро к сезону-2026/27.