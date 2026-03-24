Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Чикаго»

Форвард «Сиксерс» Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Буллз».

Пол Джордж вернулся в состав «Филадельфии» после завершения 25-матчевой дисквалификации за нарушение антидопинговой политики НБА . Форвард готов сыграть уже в среду в матче против «Чикаго ». Главный тренер Ник Нерс заявил, что не ожидает проблем с адаптацией.

«Если ему разрешено играть, он будет играть. При этом я отмечу, что он усердно работал: поддерживал форму и тренировался с полной отдачей. Я вообще не ожидаю каких‑либо проблем с адаптацией», – подчеркнул Нерс.

Джордж был дисквалифицирован в конце января за нарушение программы борьбы с запрещенными веществами. В этом сезоне 35-летний форвард сыграл 27 матчей, набирая в среднем 16 очков, 5,2 подбора и 3,7 передачи за 30,5 минуты на площадке.