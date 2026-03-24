5

Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Чикаго»

Форвард «Сиксерс» Пол Джордж отбыл дисквалификацию и готов сыграть с «Буллз».

Пол Джордж вернулся в состав «Филадельфии» после завершения 25-матчевой дисквалификации за нарушение антидопинговой политики НБА. Форвард готов сыграть уже в среду в матче против «Чикаго». Главный тренер Ник Нерс заявил, что не ожидает проблем с адаптацией.

«Если ему разрешено играть, он будет играть. При этом я отмечу, что он усердно работал: поддерживал форму и тренировался с полной отдачей. Я вообще не ожидаю каких‑либо проблем с адаптацией», – подчеркнул Нерс.

Джордж был дисквалифицирован в конце января за нарушение программы борьбы с запрещенными веществами. В этом сезоне 35-летний форвард сыграл 27 матчей, набирая в среднем 16 очков, 5,2 подбора и 3,7 передачи за 30,5 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Sports Philadelphia
logoФиладельфия
logoНБА
logoНик Нерс
logoПол Джордж
logoЧикаго
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
конечно готов. очень много фоток с рыбалки, надо поделиться с парнями.
Джоэл и Тайриз на травмах, а Полуджордж готов выйти - и толку ???🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Ответ den dare
Можно попробовать занять 5-6 место
Ответ Слевин Канебра
НУЖНО !!!
Макси вроде скоро подлечится !!!💪🏽
Ну а Джоэл , к сожалению, вечная грустная история …
Его бы с лавки выпускать , а Убре оставить в старте. Граймс вернётся на бенч после возвращения Макси и второй юнит будет без просадки играть добавляя защитного хасла)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встречается с КРКА
9 минут назадLive
Мартинас Эходас подписал контракт с «Ритасом» после расторжения соглашения с «Альбой»
сегодня, 16:14Фото
«Олимпиакос» сменит домашнюю арену на полтора года из-за реконструкции
сегодня, 15:26
«Уралмаш» договорился о переходе Кирилла Попова («Перехват»)
сегодня, 15:12
Аллей-уп Тримбла на Руженцева и блок-шот Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели
сегодня, 13:09Видео
Евгений Бабурин выбыл до конца сезона с травмой голеностопа
сегодня, 12:43
Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
сегодня, 12:26
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
сегодня, 08:01Видео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
Рекомендуем