Леброн Джеймс: «Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как типичный белый игрок»

Леброн: Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как «белый парень».

Леброн Джеймс рассказал, какое впечатление на него произвела игра Остина Ривза после его подписания в «Лейкерс ».

«После того как мы его подписали, я пересмотрел много хайлайтов и матчей за команды университетов Уичита Стейт и Оклахомы. Первое, что бросилось в глаза – и это даже забавно, мы часто об этом говорим, – он не играл как типичный белый игрок.

Это выглядело иначе. Его манера обыгрыша была совсем другой. Я вырос в Северо‑Восточном Огайо, поэтому видел разных белых игроков – и тех, кто играет «как белые», и тех, кто играет «как братья», – поделился Джеймс.