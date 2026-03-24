Леброн Джеймс: «Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как типичный белый игрок»
Леброн Джеймс рассказал, какое впечатление на него произвела игра Остина Ривза после его подписания в «Лейкерс».
«После того как мы его подписали, я пересмотрел много хайлайтов и матчей за команды университетов Уичита Стейт и Оклахомы. Первое, что бросилось в глаза – и это даже забавно, мы часто об этом говорим, – он не играл как типичный белый игрок.
Это выглядело иначе. Его манера обыгрыша была совсем другой. Я вырос в Северо‑Восточном Огайо, поэтому видел разных белых игроков – и тех, кто играет «как белые», и тех, кто играет «как братья», – поделился Джеймс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
по мне так типичное описание белого парня
о чём дед вообще говорит, а?
Чистый неприкрытый рассизм.