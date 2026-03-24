Леброн Джеймс: «Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как типичный белый игрок»

Леброн: Когда я впервые увидел Ривза, я заметил: он играет не как «белый парень».

Леброн Джеймс рассказал, какое впечатление на него произвела игра Остина Ривза после его подписания в «Лейкерс».

«После того как мы его подписали, я пересмотрел много хайлайтов и матчей за команды университетов Уичита Стейт и Оклахомы. Первое, что бросилось в глаза – и это даже забавно, мы часто об этом говорим, – он не играл как типичный белый игрок.

Это выглядело иначе. Его манера обыгрыша была совсем другой. Я вырос в Северо‑Восточном Огайо, поэтому видел разных белых игроков – и тех, кто играет «как белые», и тех, кто играет «как братья», – поделился Джеймс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
Вот это самый что ни на есть неприкрытый расизм.
Та не расизм это. Из них еще рабский менталитет не выветрился, вот и делают акцент на цвете кожи где ни попадя.
Тупизм, скорее.
Хорошо бросает, хорошо пасует, выглядит как приличный человек на паркете и вне его, понимает различные схемы игры, плохо защищается, не хватает физики

по мне так типичное описание белого парня
Есть в нем что то стрипбольное. Обычно средний белый в НБА это Корвер, Риддик, а сейчас Коннел и даже в Лейкерс есть свой такой белый Люк Кеннард. А Ривз мне больше напоминает Джей Ар Смита, если помните такого.
Брат ты мне, дружище светлокожий
а Флэгг с Книппелом типичные белые игроки? а Дончич с Йокичем? Карузо с Причардом?
о чём дед вообще говорит, а?
Дончич, кстати, не играет как бро, он просто игрок поколения (со слов Брона)
Карузо как тот же Кидд считается черным
я видел много игроков, и тех кто играет как белые и тех кто играет хорошо
Для белого парня наивысшим комплиментом от чёрного будет, если тот сравнит его с другим чёрным :)
Брат ты мне , или не брат ??? Йоу, Снежок !!!😂😂😂
Интересно как это играть как белый или как брат?
Ок, давай инвертируем: он классно играет, не такой как чёрные, такой как наши. (мы не говорим про всех белых бро, но наши сказать можем)
Чистый неприкрытый рассизм.
