Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии

Гайлитис стал главным тренером латвийский национальной команды.

Латвийская баскетбольная федерация объявила о назначении Яниса Гайлитиса главным тренером мужской сборной вместо Сито Алонсо.

Гайлитис на протяжении многих сезонов возглавлял рижский ВЭФ и дважды доходил до четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне 40-летний специалист руководит французским «Страсбуром», который на данный момент занимает 4-е место в национальном чемпионате с результатом 15-7.

В своей отборочной группе на чемпионат мира 2027 года Латвия проиграла 3 из 4 матчей и занимает предпоследнее место.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети федерации баскетбола Латвии
