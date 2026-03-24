Бывший главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис возглавил сборную Латвии
Гайлитис стал главным тренером латвийский национальной команды.
Латвийская баскетбольная федерация объявила о назначении Яниса Гайлитиса главным тренером мужской сборной вместо Сито Алонсо.
Гайлитис на протяжении многих сезонов возглавлял рижский ВЭФ и дважды доходил до четвертьфинала Единой лиги ВТБ.
В текущем сезоне 40-летний специалист руководит французским «Страсбуром», который на данный момент занимает 4-е место в национальном чемпионате с результатом 15-7.
В своей отборочной группе на чемпионат мира 2027 года Латвия проиграла 3 из 4 матчей и занимает предпоследнее место.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети федерации баскетбола Латвии
Давно было пора.
