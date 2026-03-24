Име Удока раскритиковал «Хьюстон»: «Проявили неуважение к игре, вообще не были готовы к матчу»

Удока недоволен своими игроками.

После поражения в матче против «Чикаго» (124:132) главный тренер «Хьюстона » Име Удока раскритиковал свою команду.

«Провальный старт. Мы проявили неуважение к игре. Не были готовы с первой минуты. В защите действовали пассивно, просто наблюдали, как они бросают. Позволили набрать 41 очко в первой четверти, которая нас и убила. Вообще не были готовы к матчу», – сказал Удока.

Поражение «Рокетс» стало для них 12-м в текущем сезоне от команды с процентом побед ниже 50%. Это самый высокий показатель среди всех команд с положительным процентом побед.