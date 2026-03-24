Име Удока раскритиковал «Хьюстон»: «Проявили неуважение к игре, вообще не были готовы к матчу»
Удока недоволен своими игроками.
После поражения в матче против «Чикаго» (124:132) главный тренер «Хьюстона» Име Удока раскритиковал свою команду.
«Провальный старт. Мы проявили неуважение к игре. Не были готовы с первой минуты. В защите действовали пассивно, просто наблюдали, как они бросают. Позволили набрать 41 очко в первой четверти, которая нас и убила. Вообще не были готовы к матчу», – сказал Удока.
Поражение «Рокетс» стало для них 12-м в текущем сезоне от команды с процентом побед ниже 50%. Это самый высокий показатель среди всех команд с положительным процентом побед.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Где бы не играл Дюрант, постоянно виноваты все вокруг, мешая ему стать чемпионом.
Сейчас ваш Искандер кебаб совсем обидится)
У Искандер кебаба сегодня трипл-дабл 33+13+10. В этом матче больше вопросов к Джаббари Смит и лавочникам которые в сумме набрали 15 очков
Вопрос к защите Рокетс, которой просто не было в 1 четверти
