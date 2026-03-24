  • Леброн Джеймс не получит от какой-либо команды зарплату в 50 млн долларов, но может остаться в «Лейкерс», если пойдет на понижение (Рамона Шелберн)
Шелберн поделилась информацией о настроениях в лиге о будущем Джеймса.

Во время дискуссии на шоу NBA Today, посвященной тому, сколько еще Леброн Джеймс сможет играть и каково его будущее в «Лейкерс», инсайдер Рамона Шелберн заявила, что, по ее мнению, ни одна команда не предложит ему контракт с зарплатой 50 миллионов долларов в год.

«Я думаю, что идея играть с зарплатой в 50 миллионов долларов где-либо, вероятно, ушла в прошлое. Но если он согласится играть за меньшие деньги и это будет соответствовать планам клуба, я считаю, что дверь для возвращения в «Лейкерс» открыта», – заявила Шелберн.

В данный момент Джеймс отыгрывает второй год двухлетнего контракта на сумму 101,35 миллиона долларов, который он подписал с «Лейкерс» в 2024 году. Тогда он взял примерно на 2,7 миллиона меньше максимально возможной суммы, которая составляла 104 миллиона. 

В текущем сезоне 41-летний форвард набирает в среднем 21 очко, 5,9 подбора и 6,9 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
Если Джеймс сам пойдёт на понижение зарплаты, то это нормально, но предлагать ему деньги ролевика - это плевок в лицо, проявление неуважения, потому что он в первую очередь профессионал до мозга костей и отрабатывает контракт от и до.
Даже 50 млн сейчас не кажутся переплатой ИМХО, глядя на контракты Дэвиса, Эмбиида, Лавина, Джорджа, Батлера и других ребят.
Ответ Sm0k1n
А зачем сравнивать его с худшими контрактами лиги?
Ответ t67pkgbbvw
Сравнивает с соизмеримыми по размеру контрактами. А с какими сравнивать? С минималками ? Или новичковыми?
Заголовок – Кликбейт
В УНИКС. Завершить цикл как подобает и забрать последнюю оставшуюся ачивку.
Как игрок 50 млн не стоит. Как медиаперсона, возможно стоит дороже - доп доход от продажи атрибутики, аншлаги на дом матчах в последний год карьеры Леброна, доп спонсорские контракты и тд
Ответ AntonMalyshev
В лиге полным полно игроков, которые не стоят своих денег, в том числе и на максимальных контрактах и Джеймс среди них далеко далеко не самый худший. Но, как ты упомянул, его игра+наследие+медийка вполне стоят своих денег, для ЛАЛ он уже окупился несколько раз, не говоря уже о чемпионском титуле.
глобально вариантов 2: последний сезон в медийной команде без переезда, либо возвращение домой за малую сумму
Как же некоторые любят считать чужие деньги:)
Ради хайпа почему бы и не дать 50. Скажем Шарлотт)
Ответ Tim Timson
У Шарлотт впервые за долгое время все начало налаживаться, уже в этом году могут запрыгнуть в ПО, я думаю тут точно мимо. Как вариант ГС, могут вписаться в эту авантюру, Карри + Брон + Джимбо, последний поход все дела, история как минимум интересная. Либо домой в Кливленд, прощальный тур, все дела, тоже хайпанут неслабо. Хотя более вероятная история, как по мне, это продление с Лейкерс за меньшие деньги. Сомневаюсь, что ЛеБрон погонится за последним кольцом и подпишется за минималку в контендер.
Ответ Tim Timson
Только Сакраменто, только хардкор
Леброн оставляет такой след в баскетболе, что не удивишься любой сумме контракта.
Ответ alex023
а след то с душком
наверное Джеймс не погонится за вечнозелеными бумажками даже если какая то команда и предложит ему 50 млн за сезон, условные САС например у которых есть место в платежке, есть только одна команда в лиге в которую Леброн мог бы перейти если бы те дали ему 50 млн - это Кливленд, но платежка забита и таких денег там ему точно не дадут
а млн 25-30 ему и Лейкерс предложат
