Дрэймонд Грин: «Джейлен Дюрен – с отрывом самый сильный игрок в НБА»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что центровой «Детройта» Джейлен Дюрен обладает самой большой физической силой среди игроков НБА.

«Вот что я вам скажу: Джейлен Дюрен, должно быть, один из самых сильных игроков, против которых я когда-либо играл в своей карьере. Я уже говорил раньше, что Дюрен был сильным, когда пришел в лигу, но тогда он еще не умел правильно использовать эту силу. Он не был мягким, он просто не знал, как применить свою мощь. Что ж, я хочу вам кое-что сказать: спустя три-четыре года он – с отрывом самый сильный игрок в НБА. Парень чертовски силен, и теперь он знает, как это использовать», – сказал Грин.

За 61 игру текущего сезона Дюрен набирает в среднем 19,2 очка и 10,5 подбора. В этом году 22-летний центровой впервые стал участником Матча всех звезд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
15 комментариев
Йокич после тазика пельменей самый сильный
"он – с отрывом самый сильный игрок в НБА" - Дюрен действительно смотрится как будто высеченным из камня, даже на фоне других гиператлетов. А кто вот действительно был с отрывом самым сильным игроком НБА, так это Никола Пекович
Баек из той Миннесоты хватало, как его свои же тиммейты боялись
Переоценка явная, кто-то занёс Дрэю из менеджмента Дюрэна.)
Дюрэн даже не полноразмерный центр. Может с Грином ему ещё туда-сюда, но с семифутовыми бегемотами по 2.13 - 2.16 ему тяжеловато. Он как правило атлетичнее их и пошустрее, но когда те мяч уже под колечком получают или около, то Дюрэн со своими 2.08 уже не особо внушителен. Тут скорее сказывается в большей мере его полезный импакт в атаке, то что он мобильный и неплохо пасует, хорош в п-н-р в обеих ипостасях, но не как непроходимая стена в краске.
По сути Дюрен копия Адебайо плюс-минус.
Дреймонд со своим ростом 1,98 м играет центра в маленькой пятёрке. Дюрен выше него на 10 см. В чем проблема, чтобы бороться с игроками выше своего роста? Дрей свою эффективность доказал карьерой, а вы бздите за Дюрена, который мощнее и ещё прогрессирует.
Дюрен конечно хорош, и еще может с прогрессировать
...считаю это Драммонд версия 2.0 и вспоминаем парень сейчас играет на контракт жизни - ровно также и было с Драммондом - в него тогда Детройт вложился по полной после одного года супер статистики и все помнят итог и результат.
А ведь тут должен был быть Зайон)
Материалы по теме
«Детройт» – первая команда Востока, обеспечившая себе место в плей-офф
21 марта, 04:49
У Джейлена Дюрена 36 очков и новый рекорд карьеры в игре с «Вашингтоном»
18 марта, 05:32Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
28 февраля, 19:30
