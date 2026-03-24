Дрэймонд Грин: «Джейлен Дюрен – с отрывом самый сильный игрок в НБА»

Грин: Дюрен – с отрывом самый сильный игрок НБА.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин считает, что центровой «Детройта » Джейлен Дюрен обладает самой большой физической силой среди игроков НБА .

«Вот что я вам скажу: Джейлен Дюрен, должно быть, один из самых сильных игроков, против которых я когда-либо играл в своей карьере. Я уже говорил раньше, что Дюрен был сильным, когда пришел в лигу, но тогда он еще не умел правильно использовать эту силу. Он не был мягким, он просто не знал, как применить свою мощь. Что ж, я хочу вам кое-что сказать: спустя три-четыре года он – с отрывом самый сильный игрок в НБА. Парень чертовски силен, и теперь он знает, как это использовать», – сказал Грин.

За 61 игру текущего сезона Дюрен набирает в среднем 19,2 очка и 10,5 подбора. В этом году 22-летний центровой впервые стал участником Матча всех звезд.