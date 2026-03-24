«Я не хочу играть в чертовом плей-ин». Адебайо рассказал о перепалке со Споэльстрой
В начале игры против «Сан-Антонио» между центровым «Майами» Бэмом Адебайо и главным тренером Эриком Споэльстрой произошел эмоциональный разговор, вызвавший у болельщиком опасения за атмосферу в раздевалке команды.
После матча Адебайо объяснил ситуацию.
«Вы видели, что я делал в последних скольких-то там играх. Я не хочу оказаться в плей-ин. Отчасти тренер защищает меня от меня самого, но, в то же время, я не хочу играть в чертовом плей-ин. Поэтому в каждом матче я буду выходить и делать все возможное, чтобы тянуть эту команду и вытащить нас оттуда», – сказал Адебайо.
Игра прошла под контролем «Сперс», которые разгромили «Майами» – 136:111. Адебайо завершил встречу с 18 очками (5 из 17 с игры), 3 подборами и 4 передачами за 29 минут.
«Хит» проиграли 5-й матч подряд и на данный момент занимают 9-е место на Востоке с результатом 38-34.
да и два следующих сезона в плофф из этого блица выходили
Чем Бэму плэй-ин не нравится?))