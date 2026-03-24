  • Андрей Кириленко пообщался с ФИБА об отстранении сборной России: «Это абсолютно несправедливая история, и это все понимают»
Андрей Кириленко пообщался с ФИБА об отстранении сборной России: «Это абсолютно несправедливая история, и это все понимают»

Кириленко высказался об отстранении сборной России.

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о своем неформальном общении с членами ФИБА по теме отстранения сборной России.

«Работа с ФИБА идет, я общался недавно с ними в неофициальном формате. Движение есть, шаг за шагом. Мы видим, что уже есть первые звоночки: наши паралимпийцы участвовали и с гимном, и с флагом – это очень здорово. Но на практике… То, что случилось с нами четыре года назад – это абсолютно несправедливая история, и это все понимают. А теперь как вернуть ситуацию обратно никто не знает, и все застыли на месте», – сказал Кириленко.

Российские команды были отстранены от участия в турнирах ФИБА весной 2022 года на фоне ситуации на Украине.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
❝ С восьми утра до десяти — подвиг. ❞
Смешные они, ведь баскет контакт игра и даже у див НБА доходит до потасовок при споре за мяч, а что если к этому всему добавить личную неприязнь и нарчдерре в мире? Кириленко бы лицо разбили при первой же возможности
