Андрей Кириленко пообщался с ФИБА об отстранении сборной России: «Это абсолютно несправедливая история, и это все понимают»

Кириленко высказался об отстранении сборной России.

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о своем неформальном общении с членами ФИБА по теме отстранения сборной России.

«Работа с ФИБА идет, я общался недавно с ними в неофициальном формате. Движение есть, шаг за шагом. Мы видим, что уже есть первые звоночки: наши паралимпийцы участвовали и с гимном, и с флагом – это очень здорово. Но на практике… То, что случилось с нами четыре года назад – это абсолютно несправедливая история, и это все понимают. А теперь как вернуть ситуацию обратно никто не знает, и все застыли на месте», – сказал Кириленко.

Российские команды были отстранены от участия в турнирах ФИБА весной 2022 года на фоне ситуации на Украине.