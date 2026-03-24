0

Джей Джей Редик: «Отсутствие Смарта убило нас сегодня»

После поражения от «Детройта» (110:113) главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик посетовал на неполный состав команды.

«Мы хорошая баскетбольная команда. Я верю, что мы хорошая команда.

Наша победная серия совпала с моментом, когда мы были здоровы. Сегодня Смарта и Руи не было. Отсутствие Смарта убило нас. Для нас важно, чтобы мы восстановили состав. 

Вандо (Джарред Вандербилт) провел хорошую игру, он был готов. Но наша команда работает определенным образом. Нам нужен Смарт, чтобы разыгрывать мяч, нам нужна его защита, нам нужны броски Руи. Все эти части важны для нас. Нам нужно сильное окончание сезона, но также мы должны закончить его здоровыми», – сказал Редик.

Маркус Смарт пропустил игру с «Пистонс» из-за проблем с голеностопом, Руи Хатимура отсутствовал из-за боли в икроножной мышце.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoДжарред Вандербилт
logoРуи Хатимура
logoМаркус Смарт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
