Алперен Шенгюн воткнул постер-данк с фолом

Шенгюн отметился ярким броском сверху.

В одном из эпизодов матча против «Чикаго » звездный центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн исполнил эффектный данк через форварда Ленарда Миллера и заработал бонусный штрафной.

По итогам встречи на счету Шенгюна трипл-дабл из 33 очков (16 из 19 с игры), 13 подборов и 10 передач.

Несмотря на усилия центрового, «Рокетс» проиграли «Буллс» – 124:132.