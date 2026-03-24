Видео
1

Алперен Шенгюн воткнул постер-данк с фолом

Шенгюн отметился ярким броском сверху.

В одном из эпизодов матча против «Чикаго» звездный центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн исполнил эффектный данк через форварда Ленарда Миллера и заработал бонусный штрафной.

По итогам встречи на счету Шенгюна трипл-дабл из 33 очков (16 из 19 с игры), 13 подборов и 10 передач.

Несмотря на усилия центрового, «Рокетс» проиграли «Буллс» – 124:132.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoХьюстон
logoАлперен Шенгюн
logoЛенард Миллер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoЧикаго
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
