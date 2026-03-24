«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
Джеймс поспорил с Бикерстаффом.
В одном из моментов матча против «Детройта» у суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса завязался спор с главным тренером соперника Джей Би Бикерстаффом по поводу фола. В трансляцию попал отрывок их диалога.
Бикерстафф: «Ты уверен?»
Джеймс: «Я лидер по очкам за всю историю».
Матч закончился победой «Пистонс» – 113:110. Джеймс отметился 12 очками (4 из 10 с игры), 9 подборами и 10 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
Продавщица: Вы дали мне 5$, а не 10$
Леброн: Я лидер по очкам за всю историю
-Я лидер по очкам за всю историю
- Я лидер по очкам за всю историю
- И что?
-Я лидер по очкам за всю историю !
- Я лидер лейкерс по очкам в истории, 5 кратный чемпион, полетели.