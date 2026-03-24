  • «Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
Джеймс поспорил с Бикерстаффом.

В одном из моментов матча против «Детройта» у суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса завязался спор с главным тренером соперника Джей Би Бикерстаффом по поводу фола. В трансляцию попал отрывок их диалога.

Бикерстафф: «Ты уверен?»

Джеймс: «Я лидер по очкам за всю историю».

Матч закончился победой «Пистонс» – 113:110. Джеймс отметился 12 очками (4 из 10 с игры), 9 подборами и 10 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
У Леброна завязался спор с продавщицей.
Продавщица: Вы дали мне 5$, а не 10$
Леброн: Я лидер по очкам за всю историю
Ответ boller_73
- Опять скотина пришел поздно и бухой!
-Я лидер по очкам за всю историю
Ответ boller_73
Здесь этот аргумент сильнее, чем в споре с Джорданом за GOAT
Этот аргумент не контрится. У него есть ядерная бомба, а у других нету, так жизнь устроена.
Ответ arbuz82
На любой такой абсолютно неуместный аргумент найдется свой бетонный бункер:
- Я лидер по очкам за всю историю
- И что?
-Сэр, вы неправильно припарковались.
-Я лидер по очкам за всю историю !
-Кобе, плохая видимость, нам не следует лететь
- Я лидер лейкерс по очкам в истории, 5 кратный чемпион, полетели.
