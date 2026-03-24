«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом

Джеймс поспорил с Бикерстаффом.

В одном из моментов матча против «Детройта » у суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса завязался спор с главным тренером соперника Джей Би Бикерстаффом по поводу фола. В трансляцию попал отрывок их диалога.

Бикерстафф : «Ты уверен?»

Джеймс : «Я лидер по очкам за всю историю».

Матч закончился победой «Пистонс» – 113:110. Джеймс отметился 12 очками (4 из 10 с игры), 9 подборами и 10 передачами.