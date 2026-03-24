Леброн Джеймс в третий раз за карьеру не набрал ни одного очка в первой половине: «Такова моя роль в этой команде»
Леброн Джеймс отреагировал на аномально низкий для себя показатель.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник в третий раз за карьеру и впервые с 2010 года не набрал ни одного очка в первой половине встречи.
В матче с «Пистонс» (110:113) у Джеймса было 0 из 5 с игры при 6 передачах после 24 минут, а по итогам 48 минут на его счету 12 очков, 9 подборов и 10 передач.
«Такова моя роль в этой команде.
Для того чтобы мы могли выигрывать матчи, я принял на себя такую роль, и именно так сложилась сегодняшняя игра», – констатировал 41-летний баскетболист, отсылая к Луке Дончичу и Остину Ривзу как двум первым опциям в атаке «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Comics RobenEs
Причем тут роль, если 5 бросков сделал?
Причем тут роль, если 5 бросков сделал?
Нет времени объяснять
Причем тут роль, если 5 бросков сделал?
Так в этом и смысл, что он не набрал очков сделав всего 5 бросков, потому что он не первых ролях в атаке
У Лейкерс в целом не летело сегодня. Даже удивительно, что в клатч вошли
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем