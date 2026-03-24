Леброн Джеймс в третий раз за карьеру не набрал ни одного очка в первой половине: «Такова моя роль в этой команде»

Леброн Джеймс отреагировал на аномально низкий для себя показатель.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник в третий раз за карьеру и впервые с 2010 года не набрал ни одного очка в первой половине встречи.

В матче с «Пистонс» (110:113) у Джеймса было 0 из 5 с игры при 6 передачах после 24 минут, а по итогам 48 минут на его счету 12 очков, 9 подборов и 10 передач.

«Такова моя роль в этой команде.

Для того чтобы мы могли выигрывать матчи, я принял на себя такую роль, и именно так сложилась сегодняшняя игра», – констатировал 41-летний баскетболист, отсылая к Луке Дончичу и Остину Ривзу как двум первым опциям в атаке «озерников».