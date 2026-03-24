  • Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»
Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»

Име Удока произнес важные слова о состоянии Ванвлита.

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока дал понять, что сомневается в возвращении разыгрывающего Фреда Ванвлита в текущем сезоне.

Один из лидеров «Рокетс» восстанавливается после разрыва связок колена.

«Броски, проходы, какие-то движения, бесконтактная игра. Это, по сути, все, что мы можем делать на площадке на данный момент. Примерно через шесть месяцев после травмы можно начинать постепенно наращивать нагрузку, но никаких контактных тренировок в ближайшее время, честно говоря, мы не ждем.

А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?» – констатировал Удока.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchFans
Не такой уж и крутой ты тренер, Удока. А если ещё вспомнить, что Маззула уже был в тренерском штабе в момент прихода Удоки, то все встаёт на свои места
Материалы по теме
Име Удока после поражения от «Чикаго» назвал судейство «мягким»
сегодня, 04:36
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
15 марта, 12:16
Име Удока о 83 очках Бэма Адебайо: «40 штрафных и «Вашингтон»
11 марта, 05:44
Име Удока после разгрома от «Сперс»: «Талант у нас есть. Идентичности, жесткости, характера не хватает»
9 марта, 07:43
Рекомендуем
Главные новости
Алперен Шенгюн воткнул постер-данк с фолом
2 минуты назадВидео
Леброн Джеймс в третий раз за карьеру не набрал ни одного очка в первой половине: «Такова моя роль в этой команде»
30 минут назад
Док Риверс об отчислении Кэма Томаса: «Просто мы сейчас не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания контракта»
56 минут назад
НБА. 32 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Детройту», «Чикаго» победил «Хьюстон», несмотря на 40 очков Дюрэнта, 26+15 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Майами» и другие результаты
59 минут назад
Стив Керр о травме Муди: «Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо»
сегодня, 07:11
Дэнисс Дженкинс набрал последние 6 очков «Детройта» в клатче победной игры с «Лейкерс»
сегодня, 07:03Видео
«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф
сегодня, 06:59
Скотти Пиппен сделал выпад в адрес Майкла Джордана в рекламе прохладительного напитка
сегодня, 06:52Видео
«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры
сегодня, 06:30
Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени Робертом Орри: «Захотел привлечь к себе внимание»
сегодня, 06:18
