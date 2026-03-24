Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»

Име Удока произнес важные слова о состоянии Ванвлита.

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока дал понять, что сомневается в возвращении разыгрывающего Фреда Ванвлита в текущем сезоне.

Один из лидеров «Рокетс» восстанавливается после разрыва связок колена.

«Броски, проходы, какие-то движения, бесконтактная игра. Это, по сути, все, что мы можем делать на площадке на данный момент. Примерно через шесть месяцев после травмы можно начинать постепенно наращивать нагрузку, но никаких контактных тренировок в ближайшее время, честно говоря, мы не ждем.

А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?» – констатировал Удока.