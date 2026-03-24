Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»
Име Удока произнес важные слова о состоянии Ванвлита.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока дал понять, что сомневается в возвращении разыгрывающего Фреда Ванвлита в текущем сезоне.
Один из лидеров «Рокетс» восстанавливается после разрыва связок колена.
«Броски, проходы, какие-то движения, бесконтактная игра. Это, по сути, все, что мы можем делать на площадке на данный момент. Примерно через шесть месяцев после травмы можно начинать постепенно наращивать нагрузку, но никаких контактных тренировок в ближайшее время, честно говоря, мы не ждем.
А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?» – констатировал Удока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchFans
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не такой уж и крутой ты тренер, Удока. А если ещё вспомнить, что Маззула уже был в тренерском штабе в момент прихода Удоки, то все встаёт на свои места
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем