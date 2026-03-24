Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
Бэйли попал в список самых молодых игроков с результативной серией матчей.
В сегодняшней игре против «Торонто» форвард-новичок «Юты» Эйс Бэйли отметился 37 очками.
Два предыдущих матча также были результативными для 19-летнего баскетболиста: 33 очка против «Милуоки» и 25 во встрече с «Филадельфией».
Благодаря этим выступлениям Бэйли стал пятым самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 25+ очков в трех матчах подряд.
Моложе него были только Леброн Джеймс, Купер Флэгг, Кармело Энтони и Девин Букер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
2 комментария
Хорошая компания.
Вроде 8 пик от 5 недалеко, но какая разница
