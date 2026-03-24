Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры

Бэйли обновил личный рекорд результативности, набрав 37 очков.

Форвард «Юты» Эйс Бэйли стал самым результативным игроком матча против «Торонто», обновив рекорд карьеры.

За 35 минут на паркете 5-й номер драфта набрал 37 очков, попав 11 из 21 броска с игры, 7 из 10 из-за дуги и 8 из 8 штрафных (предыдущий лучший результат – 33).

«Джаз» уступили «Рэпторс» – 127:143.