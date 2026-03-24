Док Риверс об отчислении Кэма Томаса: «Просто мы сейчас не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания контракта»

Док Риверс пролил свет на решение отчислить Кэма Томаса.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс объяснился после решения отчислить защитника Кэма Томаса, который был подписан чуть более месяца назад.

«Признаться, это было непростое решение. Нам не хватало игроков. В какой-то момент нужно было принять решение по некоторым парням.

Кэм был очень неплох, если говорить в целом. И, возможно, мы еще вернемся к этому варианту. Просто сейчас мы не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания с ним контракта.

Но мы посчитали, что это правильное решение для остальных ребят на данный момент», – признался создатель концепции «убунту».

Специалист сравнил Томаса с Лу Уильямсом и Джамалом Кроуфордом после двух первых матчей за команду.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джеррода Кастилльо
да великий гномас затащил бы в по нечаянно сгоряча
Риверс создатель концепции «убунту»? Что это такое вообще?
А Кэм Томас тот ещё матёрый ПО боец, как все знают ))
