Док Риверс об отчислении Кэма Томаса: «Просто мы сейчас не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания контракта»

Док Риверс пролил свет на решение отчислить Кэма Томаса.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс объяснился после решения отчислить защитника Кэма Томаса , который был подписан чуть более месяца назад.

«Признаться, это было непростое решение. Нам не хватало игроков. В какой-то момент нужно было принять решение по некоторым парням.

Кэм был очень неплох, если говорить в целом. И, возможно, мы еще вернемся к этому варианту. Просто сейчас мы не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания с ним контракта.

Но мы посчитали, что это правильное решение для остальных ребят на данный момент», – признался создатель концепции «убунту».

Специалист сравнил Томаса с Лу Уильямсом и Джамалом Кроуфордом после двух первых матчей за команду.