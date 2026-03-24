Стив Керр о травме Муди: «Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо»

Первая реакция Стива Керра на травму Муди.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал полученную форвардом Мозесом Муди травму колена .

Керр дал понять, что готовит себя к неутешительному диагнозу.

«Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо.

Просто надеемся на лучшее... Каким бы ни был наилучший сценарий, мы все на это надеемся, но выглядело все это плохо», – констатировал Керр.

Предполагается, что у Муди вывих надколенника, такое повреждение часто сопровождается разрывом связок.