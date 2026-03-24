Стив Керр о травме Муди: «Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо»
Первая реакция Стива Керра на травму Муди.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал полученную форвардом Мозесом Муди травму колена.
Керр дал понять, что готовит себя к неутешительному диагнозу.
«Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо.
Просто надеемся на лучшее... Каким бы ни был наилучший сценарий, мы все на это надеемся, но выглядело все это плохо», – констатировал Керр.
Предполагается, что у Муди вывих надколенника, такое повреждение часто сопровождается разрывом связок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотрел этот матч.Мозес меня приятно удивил…я в впервые увидел как Купер вообще не решался и не смог ничего сделать против этого парня.Были моменты когда он быстро избавлялся от мяча когда Мозес выходил против него,сколько раз он легко так обкрадывал Купера…..парню здоровья конечно крутой игрок растет у Голденов
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем