«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф
«Даллас» не у дел второй сезон подряд после расставания с Лукой.
«Мэверикс» в понедельник потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф после поражения от «Уорриорз» в овертайме (131:137).
«Даллас» не выступит в решающей части сезона второй год подряд, а также в третий раз за последние четыре года. В феврале 2025 года клуб обменял своего лидера Луку Дончича в «Лейкерс».
Единственный раз за этот период, когда техасцы участвовали в плей-офф, команда дошла до финальной серии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
3 комментария
У Далласа гонка за Ютой вообще-то)
Как-то рановато определились 2 первые десятки команд а обеих конференциях.
