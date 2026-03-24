«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф

«Даллас» не у дел второй сезон подряд после расставания с Лукой.

«Мэверикс» в понедельник потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф после поражения от «Уорриорз» в овертайме (131:137).

«Даллас » не выступит в решающей части сезона второй год подряд, а также в третий раз за последние четыре года. В феврале 2025 года клуб обменял своего лидера Луку Дончича в «Лейкерс».

Единственный раз за этот период, когда техасцы участвовали в плей-офф, команда дошла до финальной серии.