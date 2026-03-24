3

«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф

«Даллас» не у дел второй сезон подряд после расставания с Лукой.

«Мэверикс» в понедельник потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф после поражения от «Уорриорз» в овертайме (131:137).

«Даллас» не выступит в решающей части сезона второй год подряд, а также в третий раз за последние четыре года. В феврале 2025 года клуб обменял своего лидера Луку Дончича в «Лейкерс».

Единственный раз за этот период, когда техасцы участвовали в плей-офф, команда дошла до финальной серии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoНБА плей-офф
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Далласа гонка за Ютой вообще-то)
Как-то рановато определились 2 первые десятки команд а обеих конференциях.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
