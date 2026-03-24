Дэнисс Дженкинс набрал последние 6 очков «Детройта» в клатче победной игры с «Лейкерс»

Дженкинс обеспечил «Пистонс» победу над «Лейкерс».

Резервный разыгрывающий «Детройта » Дэнисс Дженкинс стал главным действующим лицом близкой концовки матча с «Лейкерс ».

В последние 35 секунд игры Дженкинс дважды выводил «Пистонс» вперед: сначала точными штрафными, а затем броском со средней дистанции. После этого 24-летний баскетболист установил окончательный счет матча, забросив еще 2 мяча с линии.

По итогам встречи Дженкинс установил новый рекорд карьеры, набрав 30 очков при 11 из 18 с игры, 4 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных (предыдущий лучший результат – 26). Также на счету разыгрывающего 4 подбора и 8 передач.

«Детройт» прервал 9-матчевую победную серию «Лейкерс» – 113:110.