Дэнисс Дженкинс набрал последние 6 очков «Детройта» в клатче победной игры с «Лейкерс»
Резервный разыгрывающий «Детройта» Дэнисс Дженкинс стал главным действующим лицом близкой концовки матча с «Лейкерс».
В последние 35 секунд игры Дженкинс дважды выводил «Пистонс» вперед: сначала точными штрафными, а затем броском со средней дистанции. После этого 24-летний баскетболист установил окончательный счет матча, забросив еще 2 мяча с линии.
По итогам встречи Дженкинс установил новый рекорд карьеры, набрав 30 очков при 11 из 18 с игры, 4 из 5 трехочковых и 4 из 4 штрафных (предыдущий лучший результат – 26). Также на счету разыгрывающего 4 подбора и 8 передач.
«Детройт» прервал 9-матчевую победную серию «Лейкерс» – 113:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Отличная молодая команда у Детройта, дожали ЛАЛ системностью дисциплиной и удачей в концовке
Правильно Айви отдали, Дженкинсу нужны минуты
Классный быстрый и взрывной этот парень…была новость вроде что Пистонс не смогли договориться он новом соглашении с ним …надеюсь Пистонс решат эту проблему такого игрока нельзя отпускать
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем