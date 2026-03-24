Скотти Пиппен сделал выпад в адрес Майкла Джордана в рекламе прохладительного напитка

Джордану снова прилетело от Пиппена.

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен снова напомнил о том, что у него есть вопросы к бывшему одноклубнику Майклу Джордану.

Член Зала славы появился в рекламе прохладительного напитка Mr. Pibb, которая вышла на прошлой неделе.

«Когда что-то на протяжении долгого времени считается второстепенным, мы просто слепо принимаем это за истину в последней инстанции», – произнес Пиппен, которого воспринимают как «помощника» Джордана в «Буллс».

Закадровый голос упомянул о «многолетнем заговоре, построенном на маркетинге и социальных сетях».

Пиппен добавил «многосерийные документальные фильмы» с отсылкой к сериалу про Джордана «Последний танец». Экс-форвард ранее выражал недовольство тем, каким его показали в известной документалке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
9 комментариев
Я не пойму где Родман. Почему он не рекламирует чупа чупс. Всей лиге раздавал леденцы когда в защите стоял с ростом 201.
какой уже смысл постоянно поднимать ему эту тему, однажды озвучил свою позицию и достаточно, мы все и так знаем, что без Пиппена не было бы у Майкла его шести титулов, как и у Скотти без Майкла, живи уже сегодняшним днём а остальное на совести Джордана
Справедливости ради, в какой-то момент джордан вернулся уже чуть ли не в финал, а до этого весь сезон и ПО без него хорошо шли.
смысл - деньги, которые он получил за рекламу.
отпустил шпильку как говорится
в рекламе можно было произнести другие, более достойные слова, от этого сумма гонорара не уменьшится
вопросы о том что можно - только к гонору режиссёра. напиток же не PIP ;)
