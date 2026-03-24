Скотти Пиппен сделал выпад в адрес Майкла Джордана в рекламе прохладительного напитка

Джордану снова прилетело от Пиппена.

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен снова напомнил о том, что у него есть вопросы к бывшему одноклубнику Майклу Джордану.

Член Зала славы появился в рекламе прохладительного напитка Mr. Pibb, которая вышла на прошлой неделе.

«Когда что-то на протяжении долгого времени считается второстепенным, мы просто слепо принимаем это за истину в последней инстанции», – произнес Пиппен, которого воспринимают как «помощника» Джордана в «Буллс».

Закадровый голос упомянул о «многолетнем заговоре, построенном на маркетинге и социальных сетях».

Пиппен добавил «многосерийные документальные фильмы» с отсылкой к сериалу про Джордана «Последний танец». Экс-форвард ранее выражал недовольство тем, каким его показали в известной документалке.