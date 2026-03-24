  «Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры
«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры

Вембаньяма уверен, что должен стать MVP.

После разгромной победы над «Майами» (111:136) звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма подробно изложил некоторые аргументы в пользу своей кандидатуры на получение награды «Самому ценному игроку».

«Я думал об этом. Сейчас идет дискуссия. Она должна быть, хотя я и думаю, что я должен возглавлять гонку. Я постараюсь сделать так, чтобы к концу сезона все споры закончились.

Мой первый аргумент заключается в том, что защита составляет 50% игры, и до сих пор ее недооценивают в гонке за MVP. Я считаю, что я самый влиятельный игрок в лиге с точки зрения обороны.

Второй аргумент: мы были в шаге от того, чтобы всухую выиграть у «Оклахомы» серию регулярного сезона и доминировали над ними три раза, когда они играли основным составом.

Третий аргумент: влияние на игру в нападении измеряется не только очками», – пояснил Вембаньяма.

На данный момент фаворитом на получение MVP является лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. Вембаньяма идет на третьем месте, уступая суперзвезде «Лейкерс» Луке Дончичу

В текущем сезоне центровой «Сперс» набирает в среднем 24,3 очка, 11,2 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота. 

Из оставшихся 10 игр Вембаньяма может пропустить еще 3, чтобы соблюсти правило 65 матчей и не потерять право претендовать на награды.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Еще можно привезти аргумент
как команда прибавила в сравнении с прошлым сезоном в количестве побед.
Еще можно привезти аргумент как команда прибавила в сравнении с прошлым сезоном в количестве побед.
Комментарий скрыт
Еще можно привезти аргумент как команда прибавила в сравнении с прошлым сезоном в количестве побед.
А можно прилунить результаты с и без Вемби. А также статистику. Без него команда более чем дееспособна, уровня выше плей-ин.
Ну, как минимум, про защиту он прав
Ну, как минимум, про защиту он прав
Ну так для этого есть отдельная награда
Ну так для этого есть отдельная награда
Для лучшего скорера также есть награда. Скоринг тоже не надо учитывать?
Зачем делать кликбейт название? Он такого не говорил
Вемба, помимо прочего, самый плюсовой игрок лиги.
Если, вдруг, Сперс догонит Оклахому в таблице по итогу регулярки, то и дадут, скорее всего. Остальное пустая болтовня.
Никогда не нравилось когда люди говорят что они заслуживают МВП. Вемба конечно где то рядом. Но пусть лучше другие за них говорят.
как минимум пропустил 20% матчей команды, без него % выигрыша выше, вот и думайте
Вемби на лайте входит в тройку МВП с 25 минутами игрового времени. Что было бы играй он 30+ тоже ясно. 35 очей, 15 подборов и 5+ блоков. Хотя блоков у него и так читай 5+, соперники из-за него не залезают в краску. Это блок. Влияние на защиту невозможно переоценить. В атаке он тоже неудержим. Читер чистой воды.
Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов за 26 минут в разгромной победе над «Майами»
сегодня, 05:45Видео
В НБА могут убрать правило на 76 млрд. Из-за травмы новой надежды США
вчера, 09:01
Рик Карлайл о Вембаньяме: «Ни один игрок в истории баскетбола не оказывал такого влияния на обе стороны площадки»
22 марта, 18:50
