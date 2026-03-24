«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры

Вембаньяма уверен, что должен стать MVP.

После разгромной победы над «Майами» (111:136) звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма подробно изложил некоторые аргументы в пользу своей кандидатуры на получение награды «Самому ценному игроку».

«Я думал об этом. Сейчас идет дискуссия. Она должна быть, хотя я и думаю, что я должен возглавлять гонку. Я постараюсь сделать так, чтобы к концу сезона все споры закончились.

Мой первый аргумент заключается в том, что защита составляет 50% игры, и до сих пор ее недооценивают в гонке за MVP. Я считаю, что я самый влиятельный игрок в лиге с точки зрения обороны.

Второй аргумент: мы были в шаге от того, чтобы всухую выиграть у «Оклахомы» серию регулярного сезона и доминировали над ними три раза, когда они играли основным составом.

Третий аргумент: влияние на игру в нападении измеряется не только очками», – пояснил Вембаньяма.

На данный момент фаворитом на получение MVP является лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер . Вембаньяма идет на третьем месте, уступая суперзвезде «Лейкерс» Луке Дончичу .

В текущем сезоне центровой «Сперс» набирает в среднем 24,3 очка, 11,2 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота.

Из оставшихся 10 игр Вембаньяма может пропустить еще 3, чтобы соблюсти правило 65 матчей и не потерять право претендовать на награды.