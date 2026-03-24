Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени Робертом Орри: «Захотел привлечь к себе внимание»

Дрэймонд Грин ответил на выпад Роберта Орри.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени многократным чемпионом НБА Робертом Орри во время телевизионного эфира.

«Смешно, ведь некоторые игроки, не буду называть имен [кашляет] Дрэймонд Грин, говорят судьям определенные вещи, и они это закрывают глаза. Но когда ты говоришь что-то другому игроку, даже если это не сопровождается пиханиями и толчками, то они выписывают обоюдный технический? Прекратите выкачивать деньги из карманов игроков», – произнес Орри.

Грин прокомментировал ситуацию в своем подкасте.

«Гога Битадзе сказал плохие слова про семью Луки. И наступает момент, когда ты не можешь дальше терпеть. Человек должен постоять за себя. А Роберт Орри приходит на шоу и упоминает меня в разговоре.

Захотел привлечь к себе внимание. Наверное, в этом причина. Так что давайте уделим Роберту Орри то внимание, которого он заслуживает. Но я не знаю, какое отношение ко всему этому имею я.

И важный момент, я никогда не говорю о семьях игроков или кого бы то ни было», – заявил Грин.