Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени Робертом Орри: «Захотел привлечь к себе внимание»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени многократным чемпионом НБА Робертом Орри во время телевизионного эфира.
«Смешно, ведь некоторые игроки, не буду называть имен [кашляет] Дрэймонд Грин, говорят судьям определенные вещи, и они это закрывают глаза. Но когда ты говоришь что-то другому игроку, даже если это не сопровождается пиханиями и толчками, то они выписывают обоюдный технический? Прекратите выкачивать деньги из карманов игроков», – произнес Орри.
Грин прокомментировал ситуацию в своем подкасте.
«Гога Битадзе сказал плохие слова про семью Луки. И наступает момент, когда ты не можешь дальше терпеть. Человек должен постоять за себя. А Роберт Орри приходит на шоу и упоминает меня в разговоре.
Захотел привлечь к себе внимание. Наверное, в этом причина. Так что давайте уделим Роберту Орри то внимание, которого он заслуживает. Но я не знаю, какое отношение ко всему этому имею я.
И важный момент, я никогда не говорю о семьях игроков или кого бы то ни было», – заявил Грин.