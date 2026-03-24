  • Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени Робертом Орри: «Захотел привлечь к себе внимание»
Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени Робертом Орри: «Захотел привлечь к себе внимание»

Дрэймонд Грин ответил на выпад Роберта Орри.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени многократным чемпионом НБА Робертом Орри во время телевизионного эфира.

«Смешно, ведь некоторые игроки, не буду называть имен [кашляет] Дрэймонд Грин, говорят судьям определенные вещи, и они это закрывают глаза. Но когда ты говоришь что-то другому игроку, даже если это не сопровождается пиханиями и толчками, то они выписывают обоюдный технический? Прекратите выкачивать деньги из карманов игроков», – произнес Орри.

Грин прокомментировал ситуацию в своем подкасте.

«Гога Битадзе сказал плохие слова про семью Луки. И наступает момент, когда ты не можешь дальше терпеть. Человек должен постоять за себя. А Роберт Орри приходит на шоу и упоминает меня в разговоре.

Захотел привлечь к себе внимание. Наверное, в этом причина. Так что давайте уделим Роберту Орри то внимание, которого он заслуживает. Но я не знаю, какое отношение ко всему этому имею я.

И важный момент, я никогда не говорю о семьях игроков или кого бы то ни было», – заявил Грин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
Орри- легенда, Грин - хам и лицемер. Всё просто.
Это для Грина честь, что Орри его упомянул.
Орри великий ролевик поигравший в великих командах, взявший 7 перстней с прозвищем Бигшотбоб. Дреймонд отличный ролевик, которому повезло оказаться рядом со Стефом, мерзкий провокатор, взявший 4 перстня с прозвищем мистер триплсингл. Непонятно кто захотел большей славы.
