Деррик Уайт не верит в высадку американцев на Луну в 1969 году

Деррик Уайт является сторонником теории заговора.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла во время совместного интервью назвал защитника команды Деррика Уайта сторонником теории заговора. Выяснилось, что Уайт сомневается в высадке на Луну в 1969 году.

Выпускник университета Колорадо в недавнем выпуске своего подкаста «White Noise» подтвердил, что не верит в подлинность миссии «Аполлон-11».

«Я бы не назвал себя сторонником теории заговора. Но мне кажется, что это очень интересно.

Сомневаюсь, что мы это сделали. Я не верю в высадку на Луну. Все, возможно, конечно, но я не думаю, что это так. Я точно не знаю, но я не думаю, что это так», – поделился 31-летний баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: White Noise Podcast
А что Вемба инопланетянин - верит?;)
Ну вот, теперь весь день буду петь:
If you believed they put a man on the moon
Man on the moon (с)
——-
Ну и хорошо
Самый актуальный вопрос для Уайта)
классическая манипуляция - называть "заговором" более очевидную вещь. хотя любому человеку с критическим мышлением очевидно, что "заговор" это как раз сказки про то, что люди в 1969 слетали на экскурсию на луну...
