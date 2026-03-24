Деррик Уайт не верит в высадку американцев на Луну в 1969 году

Деррик Уайт является сторонником теории заговора.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла во время совместного интервью назвал защитника команды Деррика Уайта сторонником теории заговора. Выяснилось, что Уайт сомневается в высадке на Луну в 1969 году.

Выпускник университета Колорадо в недавнем выпуске своего подкаста «White Noise» подтвердил, что не верит в подлинность миссии «Аполлон-11».

«Я бы не назвал себя сторонником теории заговора. Но мне кажется, что это очень интересно.

Сомневаюсь, что мы это сделали. Я не верю в высадку на Луну. Все, возможно, конечно, но я не думаю, что это так. Я точно не знаю, но я не думаю, что это так», – поделился 31-летний баскетболист.