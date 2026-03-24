Ник Нерс, крича на судью в игре с «Оклахомой»: «Они же не святые! Они тоже фолят!»

Нерс, крича на судью в игре с «Оклахомой»: Они же не святые! Они тоже фолят!.

В одном из моментов матча против «Оклахомы» главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс начала эмоционально выражать свое недовольство одному из судей.

«Они же не святые! Они тоже фолят!», – прокричал Нерс.

Матч закончился победой «Тандер» – 123:103. При этом игроки «Сиксерс» получили меньше персональных замечаний (12 против 15) и исполнили на 1 штрафной меньше (9 против 10).