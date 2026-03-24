Ник Нерс, крича на судью в игре с «Оклахомой»: «Они же не святые! Они тоже фолят!»

Нерс, крича на судью в игре с «Оклахомой»: Они же не святые! Они тоже фолят!.

В одном из моментов матча против «Оклахомы» главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс начала эмоционально выражать свое недовольство одному из судей.

«Они же не святые! Они тоже фолят!», – прокричал Нерс.

Матч закончился победой «Тандер» – 123:103. При этом игроки «Сиксерс» получили меньше персональных замечаний (12 против 15) и исполнили на 1 штрафной меньше (9 против 10).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
2 комментария
Все равны, но кто то равнее
Кстати, команда "Святые" есть в НФЛ.
Материалы по теме
Джаред Маккейн забросил два трехочковых подряд, выйдя против «Филадельфии» – своей бывшей команды
сегодня, 04:38Видео
«Могу быть лучше». Ви Джей Эджкомб оценил свой дебютный сезон на 6 из 10 баллов
21 марта, 19:26
Андре Драммонд был оштрафован на 25000 долларов за неприемлемый жест в матче с «Сакраменто»
21 марта, 16:48Видео
Рекомендуем
Главные новости
Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»
7 минут назад
Док Риверс об отчислении Кэма Томаса: «Просто мы сейчас не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания контракта»
22 минуты назад
НБА. 32 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Детройту», «Чикаго» победил «Хьюстон», несмотря на 40 очков Дюрэнта, 26+15 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Майами» и другие результаты
25 минут назад
Стив Керр о травме Муди: «Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо»
32 минуты назад
Дэнисс Дженкинс набрал последние 6 очков «Детройта» в клатче победной игры с «Лейкерс»
40 минут назадВидео
«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф
44 минуты назад
Скотти Пиппен сделал выпад в адрес Майкла Джордана в рекламе прохладительного напитка
51 минуту назадВидео
«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры
сегодня, 06:30
Дрэймонд Грин отреагировал на упоминание своего имени Робертом Орри: «Захотел привлечь к себе внимание»
сегодня, 06:18
Деррик Уайт не верит в высадку американцев на Луну в 1969 году
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
4 минуты назад
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
7 минут назадВидео
«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса
сегодня, 04:50
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
вчера, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
вчера, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
вчера, 18:06
Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»
вчера, 17:43
«Мемфис» подпишет с Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт
вчера, 16:37
Рекомендуем