Ник Нерс, крича на судью в игре с «Оклахомой»: «Они же не святые! Они тоже фолят!»
В одном из моментов матча против «Оклахомы» главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс начала эмоционально выражать свое недовольство одному из судей.
«Они же не святые! Они тоже фолят!», – прокричал Нерс.
Матч закончился победой «Тандер» – 123:103. При этом игроки «Сиксерс» получили меньше персональных замечаний (12 против 15) и исполнили на 1 штрафной меньше (9 против 10).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
2 комментария
Все равны, но кто то равнее
Кстати, команда "Святые" есть в НФЛ.
