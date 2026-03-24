Виктор Вембаньяма набрал 26 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов за 26 минут в разгромной победе над «Майами»

Вембаньяма провел эффективный матч против «Хит».

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком матча против «Майами», проведя на паркете 26 минут.

За это время Вембаньяма записал на свой счет 26 очков, 15 подборов, 4 передачи и 5 блок-шотов при 11 из 22 с игры, 1 из 7 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

«Сперс» расправились с «Хит», которые проиграли 5-й матч подряд, – 136:111.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Ответ Thanasis_Goat
зверь
Хм, а Вы тоже в детстве путали Рому "Зверя" и Сергея Зверева и думали, что они братья? Я да.
Рекомендуем