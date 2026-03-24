Мозес Муди получил травму колена в бесконтактной ситуации

У игрока «Уорриорз» подозрение на серьезную травму.

Форвард «Голден Стэйт » Мозес Муди травмировал колено в бесконтактной ситуации под занавес матча с «Далласом» (137:131 ОТ).

Муди совершил перехват и собирался исполнить данк в быстром отрыве, но рухнул на паркет после попытки оттолкнуться от паркета левой ногой.

Предполагается, что у Муди вывих надколенника, такое повреждение часто сопровождается разрывом связок.