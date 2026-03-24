Мозес Муди получил травму колена в бесконтактной ситуации

У игрока «Уорриорз» подозрение на серьезную травму.

Форвард «Голден Стэйт» Мозес Муди травмировал колено в бесконтактной ситуации под занавес матча с «Далласом» (137:131 ОТ).

Муди совершил перехват и собирался исполнить данк в быстром отрыве, но рухнул на паркет после попытки оттолкнуться от паркета левой ногой.

Предполагается, что у Муди вывих надколенника, такое повреждение часто сопровождается разрывом связок.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Вселенная всячески показывает ГСВ,что пора делать глобальную перестройку
P.S Муди здоровья
Муди 23 года. С кем им в перестройку уходить? Со школьниками?
Похоже чашечку сломал. Или мениск порвал.
Может вывихом обойдётся.
"Patellar tendon rupture" пишут. Ничего хорошего 6-9 месяцев
Оооу, выглядит жестко
