Мозес Муди получил травму колена в бесконтактной ситуации
У игрока «Уорриорз» подозрение на серьезную травму.
Форвард «Голден Стэйт» Мозес Муди травмировал колено в бесконтактной ситуации под занавес матча с «Далласом» (137:131 ОТ).
Муди совершил перехват и собирался исполнить данк в быстром отрыве, но рухнул на паркет после попытки оттолкнуться от паркета левой ногой.
Предполагается, что у Муди вывих надколенника, такое повреждение часто сопровождается разрывом связок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
8 комментариев
P.S Муди здоровья