Паскаль Сиакам заблокировал Паоло Банкеро и принес «Индиане» 1-ю победу за последние 17 матчей

«Индиана» обыграла «Орландо» благодаря блок-шоту Сиакама.

Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам стал автором решающего блок-шота в игре против «Орландо».

В последней атаке матча Сиакам заблокировал бросок форварда «Мэджик» Паоло Банкеро , что позволило «Пэйсерс» удержать преимущество в 2 очка и победить.

По итогам встречи на счету Сиакама 37 очков при 13 из 26 с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

«Индиана » прервала серию из 16 поражений, одолев «Орландо », – 128:126.