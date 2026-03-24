Паскаль Сиакам заблокировал Паоло Банкеро и принес «Индиане» 1-ю победу за последние 17 матчей

«Индиана» обыграла «Орландо» благодаря блок-шоту Сиакама.

Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам стал автором решающего блок-шота в игре против «Орландо».

В последней атаке матча Сиакам заблокировал бросок форварда «Мэджик» Паоло Банкеро, что позволило «Пэйсерс» удержать преимущество в 2 очка и победить.

По итогам встречи на счету Сиакама 37 очков при 13 из 26 с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

«Индиана» прервала серию из 16 поражений, одолев «Орландо», – 128:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь выговор от Карлайла не получит :)
что там Кавай говорил про недостаток таланта у тех Торонто...
