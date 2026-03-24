  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чет Холмгрен о критике Адебайо за 83 очка: «Нет правильного или неправильного способа сделать это. Честь и хвала, что пошел до конца»
5

Чет Холмгрен оценил действия Адебайо в 83-очковом матче.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен выступил на стороне коллеги по амплуа из «Майами» Бэма Адебайо, который подвергся критике после 83 очков в матче с «Чикаго» за игру на собственную статистику.

«Расстраивался бы я на его месте и чувствовал некую вину? Черт возьми, точно нет. Видел много дискуссий на эту тему, но считаю, что нет правильного или неправильного способа набрать 83 очка.

Если есть возможность набрать 83 очка, то каждый игрок на его месте сказал бы: «Мне все равно, как это сделать. Я сделаю это». Честь и хвала за то, что он пошел до конца», – считает Холмгрен.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoЧет Холмгрен
logoМайами
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что, прям так и сказал? Cshest’ and khvala?? Акий добръ молодец!
Ответ Master of Universe
Что, прям так и сказал? Cshest’ and khvala?? Акий добръ молодец!
Cshest’ and khvala

звучит как "счастье и халва"
Ответ Master of Universe
Что, прям так и сказал? Cshest’ and khvala?? Акий добръ молодец!
По ссылке в тексте написано

Would I feel bad? HELL NO. I’ve seen a lot of discourse on it too, there’s no right way or wrong way to score 83. If you could score 83 every single player would say ‘I don’t care how I have to do it. I would do it.’ Credit to him for making that happen”

Нет и намека на эти слова
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
