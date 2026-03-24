«Уорриорз» вернут Карри на площадку в плей-ин, если позволит состояние здоровья
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр опроверг предположение о том, что калифорнийцы станут держать свою суперзвезду Стефена Карри на скамейке запасных без гарантированного места в плей-офф.
По словам Керра, если Карри успеет восстановиться от травмы колена, то сыграет в плей-ин.
Запланированное ранее на воскресенье участие Карри в тренировке было отложено медицинским персоналом.
«Это все часть реабилитации и процесса всевозможных обследований, которые он проходит. Просто отложили на день-два», – отметил Керр.
Шестиматчевая выездная серия «воинов» завершилась в понедельник победной игрой в Далласе. «Уорриорз» займутся выработкой плана по дальнейшим действиям Карри уже после возвращения домой.
«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции.