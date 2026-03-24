«Уорриорз» вернут Карри на площадку в плей-ин, если позволит состояние здоровья

Карри еще может сыграть в этом сезоне, Керр назвал условие.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр опроверг предположение о том, что калифорнийцы станут держать свою суперзвезду Стефена Карри на скамейке запасных без гарантированного места в плей-офф.

По словам Керра, если Карри успеет восстановиться от травмы колена, то сыграет в плей-ин.

Запланированное ранее на воскресенье участие Карри в тренировке было отложено медицинским персоналом. 

«Это все часть реабилитации и процесса всевозможных обследований, которые он проходит. Просто отложили на день-два», – отметил Керр.

Шестиматчевая выездная серия «воинов» завершилась в понедельник победной игрой в Далласе. «Уорриорз» займутся выработкой плана по дальнейшим действиям Карри уже после возвращения домой.

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ну даже вернут, смысл. Не пройдут в плей-офф, а пониже хоть в лотерее шанс выше! Батлера нет, Муди всё. Грин остается Грином, Подземски кирпичный завод, Мелтон сдал. Из стабильных опций остается Порзингис,но он травмат, Ги Сантос, да дед Хорфорд, если вернется после травмы.
