НБА снизила прогноз по потолку зарплат на сезон-2026/27

Прогноз по потолку зарплат в следующий сезон НБА изменился.

Как сообщает Шэмс Чарания, НБА уведомила команды о том, что прогноз по потолку зарплат на сезон-2026/27 снижен с 166 до 165 миллионов долларов из-за сокращения доходов от продажи региональных телевизионных прав.

Когда лига установила потолок в размере 154 647 000 долларов на сезон-2025/26, сообщалось, что командам был дан прогноз о 7-процентном росте на сезон-2026/27. Это составило бы 165 472 000 долларов.

В сентябре НБА увеличила этот прогноз до 166 миллионов долларов. Но теперь он снова снижен до 165 миллионов долларов.

Пол зарплат (149 млн), уровень налога на роскошь (201 млн), первый потолок (209 млн), второй потолок (222 млн) – все эти показатели также прогнозируются на 1 млн ниже.