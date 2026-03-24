«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса

Нэнс получил от «Бакс» стандартное соглашение.

После отчисления защитника Кэма Томаса «Милуоки » заполнил место для стандартного контракта, переведя на него форварда Пита Нэнса (26 лет, 206 см). Срок соглашения указан как «многолетний».

Нэнс отыграл 37 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 4,5 очка (56,4% с игры, 47,9% из-за дуги) и 2,2 подбора за 12,1 минуты на паркете.