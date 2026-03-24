«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса

Нэнс получил от «Бакс» стандартное соглашение.

После отчисления защитника Кэма Томаса «Милуоки» заполнил место для стандартного контракта, переведя на него форварда Пита Нэнса (26 лет, 206 см). Срок соглашения указан как «многолетний».

Нэнс отыграл 37 матчей в текущем сезоне, набирая в среднем 4,5 очка (56,4% с игры, 47,9% из-за дуги) и 2,2 подбора за 12,1 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Милуоки»
Как же так, уже вторая команда отчислила великого игрока в течении одного сезона? Может, дело в этих командах, они не понимают, как играть в баскетбол?
Ответ Uu_Balin
Они понимают, как танковать, а не играть
Завершение карьеры нба легенды
