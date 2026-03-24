«Детройт» прервал 9-матчевую победную серию «Лейкерс». Дончич смазал дальний бросок на овертайм

«Пистонс» остановили разыгравшихся «Лейкерс» .

«Лейкерс » не удалось одержать десятую победу подряд. В понедельник команда Джей Джей Редика уступила «Пистонс» в гостевом матче – 110:113.

В начале третьей четверти «Лейкерс» отставали на 16 очков, но сумели отыграться и выйти вперед 108:107 благодаря двум штрафным Деандре Эйтона за 39,9 секунды до конца. Защитник «Детройта » Дэнисс Дженкинс набрал рекордные для себя 30 очков, включая 6 в последние 34 секунды встречи.

На последних секундах Лука Дончич смазал спасительный бросок на овертайм. Словенец набрал 32 очка при 11 из 29 с игры.