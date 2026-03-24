«Детройт» прервал 9-матчевую победную серию «Лейкерс». Дончич смазал дальний бросок на овертайм
«Пистонс» остановили разыгравшихся «Лейкерс» .
«Лейкерс» не удалось одержать десятую победу подряд. В понедельник команда Джей Джей Редика уступила «Пистонс» в гостевом матче – 110:113.
В начале третьей четверти «Лейкерс» отставали на 16 очков, но сумели отыграться и выйти вперед 108:107 благодаря двум штрафным Деандре Эйтона за 39,9 секунды до конца. Защитник «Детройта» Дэнисс Дженкинс набрал рекордные для себя 30 очков, включая 6 в последние 34 секунды встречи.
На последних секундах Лука Дончич смазал спасительный бросок на овертайм. Словенец набрал 32 очка при 11 из 29 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
7 комментариев
Очень равный матч в конце, несмотря на преимущество в середине +16 для Детройта. Лейкерс перевернули игру и полноценно камбэкнули, не хватило буквально одного очка для перевода игры в овертайм, бились как львы, в защите очень хороши, но броски сегодня не летели. Чемпионский характер, ждём шума в плей-офф
Кеннард 1/5 (
Надо было пас одноклубнику направо отдать, тот бы мужчина не промазал)
Там какой-то ролевик же
Складывается такое ощущение что Дончича беспокоит его личная статистика…..(миллион трешек почти в каждом матче) сегодня 10-швырнул на ветер а Детройт конечно молодцы без Каннингема разобрались
... При прошлых победах , это никого не волновало, никто это не замечал.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем