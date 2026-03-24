10

Име Удока после поражения от «Чикаго» назвал судейство «мягким»

Име Удока раскритиковал судей.

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока рассказал, что его команда опоздала на матч против «Чикаго», по ходу которого техасский клуб отставал на 20 очков после первой четверти.

Удока получил два технических фола и был удален за 9,1 секунды до конца матча, проигранного со счетом 124:132. Поражение отбросило «Рокетс» с четвертого места в Западной конференции на шестое.

После игры Удока раскритиковал несколько судейских решений, включая два собственных технических фола и неспортивный фол первой степени у игрока соперника после нарушения на защитнике «Хьюстона» Амене Томпсоне, назвав их «мягкими».

«Неспортивный фол первой степени – это чертовски мягко, просто ничто. И технические фолы тоже были мягкими», – сказал Удока на послематчевой пресс-конференции.

Тренер закрыл тему, сказав, что не хочет «жаловаться на слабую судейскую бригаду, уж как есть».

Также Удока критически отозвался о своих подопечных: «Мы не уважали игру и соперника, и они могли набрать 41 очко за четверть только в одном случае, а именно когда мы играли так, как мы играли – на обеих половинах площадки».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЧикаго
logoИме Удока
logoНБА
судьи
logoХьюстон
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы называл «жидким».
За это вроде не штрафуют, но смысл более понятный.
Ответ Jazzzz
Я бы называл «жидким». За это вроде не штрафуют, но смысл более понятный.
Разве в американском лексиконе слово liquid используется в том же смысле, что и в нашем?
Ответ banderos
Разве в американском лексиконе слово liquid используется в том же смысле, что и в нашем?
Если нужно перевести именно грубо и неформально (сохраняя экспрессию слова «говно»), используйте следующие варианты:
Liquid shit — самый прямой и точный перевод.
Liquid poop — «жидкие какашки», часто используется родителями по отношению к детям
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алперен Шенгюн воткнул постер-данк с фолом
30 минут назадВидео
Леброн Джеймс в третий раз за карьеру не набрал ни одного очка в первой половине: «Такова моя роль в этой команде»
58 минут назад
Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»
сегодня, 07:36
Док Риверс об отчислении Кэма Томаса: «Просто мы сейчас не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания контракта»
сегодня, 07:21
НБА. 32 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Детройту», «Чикаго» победил «Хьюстон», несмотря на 40 очков Дюрэнта, 26+15 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:18
Стив Керр о травме Муди: «Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо»
сегодня, 07:11
Дэнисс Дженкинс набрал последние 6 очков «Детройта» в клатче победной игры с «Лейкерс»
сегодня, 07:03Видео
«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф
сегодня, 06:59
Скотти Пиппен сделал выпад в адрес Майкла Джордана в рекламе прохладительного напитка
сегодня, 06:52Видео
«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» встретится с КРКА
2 минуты назад
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
44 минуты назадВидео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
сегодня, 07:39
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
сегодня, 07:36Видео
«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса
сегодня, 04:50
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
вчера, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
вчера, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
вчера, 18:06
Рекомендуем