Име Удока после поражения от «Чикаго» назвал судейство «мягким»

Име Удока раскритиковал судей.

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока рассказал, что его команда опоздала на матч против «Чикаго», по ходу которого техасский клуб отставал на 20 очков после первой четверти.

Удока получил два технических фола и был удален за 9,1 секунды до конца матча, проигранного со счетом 124:132. Поражение отбросило «Рокетс» с четвертого места в Западной конференции на шестое.

После игры Удока раскритиковал несколько судейских решений, включая два собственных технических фола и неспортивный фол первой степени у игрока соперника после нарушения на защитнике «Хьюстона» Амене Томпсоне, назвав их «мягкими».

«Неспортивный фол первой степени – это чертовски мягко, просто ничто. И технические фолы тоже были мягкими», – сказал Удока на послематчевой пресс-конференции.

Тренер закрыл тему, сказав, что не хочет «жаловаться на слабую судейскую бригаду, уж как есть».

Также Удока критически отозвался о своих подопечных: «Мы не уважали игру и соперника, и они могли набрать 41 очко за четверть только в одном случае, а именно когда мы играли так, как мы играли – на обеих половинах площадки».