Джаред Маккейн забросил два трехочковых подряд, выйдя против «Филадельфии» – своей бывшей команды

Маккейн был заряжен на игру против бывшей команды.

Защитник Джаред Маккейн, которого «Филадельфия » обменяла в «Оклахому» перед дедлайном, появился на паркете матча против своей бывшей команды в первой четверти и тут отметился двумя дальними попаданиями.

По итогам игры на счету Маккейна 13 очков при 5 из 11 с игры и 3 из 7 трехочковых.

«Тандер» разгромили «Сиксерс» – 123:103.