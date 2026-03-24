«Милуоки» отчислит Кэма Томаса через несколько недель после подписания

«Милуоки» принял решение отчислить защитника Кэма Томаса (24 года, 191 см). Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Томас стал игроком «Бакс» в феврале после отчисления из «Нетс», где провел четыре с половиной сезона после начала карьеры в НБА .

В 18 матчах за «Милуоки » Томас набирал 10,7 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс сравнил Томаса с Лу Уильямсом и Джамалом Кроуфордом после двух первых матчей за команду.