«Милуоки» отчислит Кэма Томаса через несколько недель после подписания

«Милуоки» принял решение отчислить защитника Кэма Томаса (24 года, 191 см). Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Томас стал игроком «Бакс» в феврале после отчисления из «Нетс», где провел четыре с половиной сезона после начала карьеры в НБА.

В 18 матчах за «Милуоки» Томас набирал 10,7 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс сравнил Томаса с Лу Уильямсом и Джамалом Кроуфордом после двух первых матчей за команду.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
RayAllen20
"Док ему по простому объяснил что надо делать. До этого ему пытались затереть о какой то командой игре, бифуркациях, теории струн. Мяч ? кольцо? вперёд! погнали!"

Даже по простому надолго не хватило)

niktoo
"На колени "экперты" хд
Тут 80% чайников токсичных,льют воду постоянно и шутят неуместно"

"Да я просто помню комменты,что это не игрок уровня нба,думал хаха,ну посмотрим,теперь захожу под новости с ним,посмотреть меняется ли мнение.Хотя не спорю есть проблемы с защитой,но он ли один атакующий игрок с такими проблемами.Ну это абсолютно точно игрок НБА,в Милуоки это вторая опция в атаке,важно чтоб команда ему доверяла.Ну и хотелось бы чтоб он делился мячом в сложных моментах,скидывал на дугу,а там есть кому попадать."

Niktoo и кто теперь на колени? Чайники в этот раз оказались правы? Абсолютно уверен что он игрок НБА?
Ответ джинн
Ты ищешь логику в действиях Милуоки, которые будут долго и много платить Лилларду за игру в Портленде, и пытались Майлзом Тернером создать вторую звезду Яннису?)
И они еще кричат - Яннис, не играй, нам не нужны победы!
Так они сливают а этот проклятый Томас пару игр выиграл
Ой, а что же случилось?
Чем-то Майка Джеймса напоминает, того отчислили из Финикса, когда он 10 очков в среднем фигачил через месяц после подписания полноценного контракта. А Мессина первым делом когда пришле в Милан его выгнал
Джеймс недавно втащил после игры своему партнеру ( Окобо. который в Финиксе играл)
Конкретно за этот эпизод Джеймса судить уж точно не стоит. Ситуация в команде ни к черту, атмосфера тоже. Тем более, он почти сразу же признал ошибку и извинился публично перед Окобо
Злорадствовать не хочется, но всё-таки какую же сейчас отговорку он будет придумать интересно?
Виноваты эти команды- они не верят в него. Да и что за команды, одна - дай мяч Портеру, другая - дай мяч Антетокумпо. А вот дай мяч Томасу - никто не верит. Надо просто найти ту, которая поверит. Автомобилист, может быть?
Когда пытались цепляться за победы, чтобы попасть в плейин, еще имело смысл за такую нестабильную лейку держаться - Орландо он в одно лицо вынес во втором или третьем матче после перехода.

А когда шансов на проход нет, а летом уходит Янис, и нужно будет начинать перестройку, никакой нужды в этом персонаже нет - лишние победы уже не нужны, а продлевать его летом и так никто не собирался. Предпочли Пита Нэнса на стандартный контракт перевести.

В Шанхай и Евролигу пока рано - наверняка будет еще одна минималка в следующем сезоне.
Кэму давно в Евролигу надо, тут он будет звездой типа Ларкина и Джеймса
У Ларкина и Джеймса голова на плечах, они соображают, а самое главное хотят соображать. Томас упертый баран, которого любая подписавшая его команда Евролиги отправит первым рейсом в Гуанчжоу после очередного айзо через троих с отклонением. Он безнадежен
Очень смешно
Логичный итог карьеры Кэма Томаса в НБА
Теперь ждем в Шанхай Шаркс
