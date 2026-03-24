«Милуоки» отчислит Кэма Томаса через несколько недель после подписания
«Милуоки» принял решение отчислить защитника Кэма Томаса (24 года, 191 см). Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Томас стал игроком «Бакс» в феврале после отчисления из «Нетс», где провел четыре с половиной сезона после начала карьеры в НБА.
В 18 матчах за «Милуоки» Томас набирал 10,7 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.
Главный тренер «Бакс» Док Риверс сравнил Томаса с Лу Уильямсом и Джамалом Кроуфордом после двух первых матчей за команду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
"Док ему по простому объяснил что надо делать. До этого ему пытались затереть о какой то командой игре, бифуркациях, теории струн. Мяч ? кольцо? вперёд! погнали!"
Даже по простому надолго не хватило)
"На колени "экперты" хд
Тут 80% чайников токсичных,льют воду постоянно и шутят неуместно"
"Да я просто помню комменты,что это не игрок уровня нба,думал хаха,ну посмотрим,теперь захожу под новости с ним,посмотреть меняется ли мнение.Хотя не спорю есть проблемы с защитой,но он ли один атакующий игрок с такими проблемами.Ну это абсолютно точно игрок НБА,в Милуоки это вторая опция в атаке,важно чтоб команда ему доверяла.Ну и хотелось бы чтоб он делился мячом в сложных моментах,скидывал на дугу,а там есть кому попадать."
Niktoo и кто теперь на колени? Чайники в этот раз оказались правы? Абсолютно уверен что он игрок НБА?
И они еще кричат - Яннис, не играй, нам не нужны победы!
А когда шансов на проход нет, а летом уходит Янис, и нужно будет начинать перестройку, никакой нужды в этом персонаже нет - лишние победы уже не нужны, а продлевать его летом и так никто не собирался. Предпочли Пита Нэнса на стандартный контракт перевести.
В Шанхай и Евролигу пока рано - наверняка будет еще одна минималка в следующем сезоне.