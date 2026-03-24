Марин Седлачек: Егор Дёмин – будущий игрок Матча всех звезд.

Бывший скаут НБА Марин Седлачек в подкасте «Балканский подход» оценил потенциал разыгрывающего «Бруклина» Егора Дёмина .

«Егор – будущий игрок Матча всех звезд. Его потенциал я оценю на пять баллов (из пяти), потому что он – международный игрок. Я надеюсь, что он надолго останется в «Бруклине».

Есть много примеров игроков, которые были лучшими новичками сезона, но потом исчезли. Большинство из них были международными игроками. Если Егор останется в «Нетс» с нынешним тренером, то у него много шансов стать будущей звездой «Бруклина », – заявил Седлачек.

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.