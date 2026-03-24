Марин Седлачек: «Егор Дёмин – будущий игрок Матча всех звезд»
Бывший скаут НБА Марин Седлачек в подкасте «Балканский подход» оценил потенциал разыгрывающего «Бруклина» Егора Дёмина.
«Егор – будущий игрок Матча всех звезд. Его потенциал я оценю на пять баллов (из пяти), потому что он – международный игрок. Я надеюсь, что он надолго останется в «Бруклине».
Есть много примеров игроков, которые были лучшими новичками сезона, но потом исчезли. Большинство из них были международными игроками. Если Егор останется в «Нетс» с нынешним тренером, то у него много шансов стать будущей звездой «Бруклина», – заявил Седлачек.
В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин сыграл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,3 передачи и 3,2 подбора за 25 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Okko, «Балканский подход»
Слишком много накинул)Первый сезон уже не доиграл,прохода нет,защита средняя.Там конкуренты себе баллы набирают,пока Егор в отпуске.Если Бруклин получит пик топ 3,то будущее Егора вообще будет туманным.
как топ3 пик повлияет на Егора? в топ3 на драфте не будет ни одного разыгрывающего. Проход у него есть и он это уже показывал. Уверен, что он мог вернуться в этом сезоне, но для чего? он сыграл 50+ матчей и показал, что умеет бросать, умеет подбирать, умеет отдавать. Дриблинг по ходу сезона он вряд ли улучшит, так что форсировать возвращение нет смысла.
Ну есть у него проход. И, очевидно, был. Другое дело, что он не идеально пользуется своими габаритами. Или же это установка тренера с акцентом на бросок, с которым были предварительно проблемы (а сейчас вроде что и норм). Защита средняя с большим потенциалом, надо прибавлять в физике.
Очень спорно.. но окей..
Причинно-следственные связи бы товарищу подтянуть. Чёрт ногу сломит в этой ереси.
Какой-то странный наброс. Всего 5 иностранцев признавались новичками года. Все пять оллстары (Пау, Уиггинс, Таунс,Лука,Вемба). Ради прикола, можно глянуть на островитянина Данкана, австралийца Кайри и итальянца Банкеро, да вот беда, тоже оллстары
Оседлал его кто то из наших и потихоньку выкидывает такую инфу. Но мне понравилось как тактично умолчал о Бене. Хотя тоже олстар и не подкопаешься)
То есть если Фернандеса уберут дело швах?)
Потенциал съездить на МВЗ есть. Опасения вызывает его травма. Фасциит он от нагрузок может возникать, а НБА - это сплошные нагрузки с минимальными периодами восстановления.
