«Это часть работы, на которую никто не подписывается». Спенсер Джонс рассказал о том, что значит оказаться на «неудачной» стороне победного броска

Форвард «Денвера» опубликовал вирусный пост о победных бросках Дончича и ШГА.

Форвард «Денвера » Спенсер Джонс , дважды за неделю пропустивший победные броски Луки Дончича и Шэя Гилджес-Александера , поделился опытом в LinkedIn. Его пост о том, как оказаться по ту сторону решающих моментов, стал вирусным.

«Все хотят свой момент, но никто не говорит о том, каково оказаться по другую сторону. На прошлой неделе через меня дважды забили победные броски. И да… это та часть работы, на которую никто не подписывается. Но она тоже входит в обязанности.

Я предпочел бы быть тем, кто участвует в розыгрыше, а не тем, кто наблюдает со стороны. Потому что доверие в таких моментах – это результат твоей работы. Со временем, продолжая появляться в этих ситуациях, ты выделяешься.

Быстрее всех растут те, кто готов брать на себя бросок, принимать результат и снова выходить на площадку. Момент тебя не определяет – твоя реакция на него определяет. Иногда соперники просто забивают трудные броски. Такова жизнь», – написал Джонс.

В этом сезоне 24-летний баскетболист сыграл 60 матчей, набирая в среднем 5,7 очка и 3,3 подбора за 22,5 минуты на площадке.