Марк Спирс: В «Денвере» обеспокоены тем, как жестко опекают Йокича.

Эксперт ESPN Марк Спирс сообщил, что в «Денвере » внимательно следят за тем, как опекают Николу Йокича в последних матчах.

«Я слышал, что в «Наггетс» обеспокоены тем, как его опекают в последнее время. Команды защищают против него на расстоянии 5–6 метров от корзины, наваливаются на ноги, перекрывают позицию спереди, обхватывают руками, но он все равно находит способ показывать отличный баскетбол», – отметил Спирс.

Ранее главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман заявлял , что Йокич подвергается уникальной опеке, с которой не сталкивается ни один другой игрок лиги.