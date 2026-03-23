Марк Спирс: «В «Денвере» обеспокоены тем, как жестко опекают Йокича»
Эксперт ESPN Марк Спирс сообщил, что в «Денвере» внимательно следят за тем, как опекают Николу Йокича в последних матчах.
«Я слышал, что в «Наггетс» обеспокоены тем, как его опекают в последнее время. Команды защищают против него на расстоянии 5–6 метров от корзины, наваливаются на ноги, перекрывают позицию спереди, обхватывают руками, но он все равно находит способ показывать отличный баскетбол», – отметил Спирс.
Ранее главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман заявлял, что Йокич подвергается уникальной опеке, с которой не сталкивается ни один другой игрок лиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети Х
и если его "вдруг" сломают злобный Лу Дорты, они только рады будут, им новые истории куда важнее раскрутить...
к примеру финал двух кратного МВП и его гениально - защитных помощников против Бостона и лично «I’ll be back» Тейтума...
трипл пельмень на ножках лиге настолько не интересен, что уже на 4-ю строчку сполз в голосовалках Перкинсов и ему подобных експердов...
4-х кратный эмвипи - это признание исторического уровня. Никто не даст ему такой подгон без очевидного и многократного опережения всех преследователей и соискателей трофея Майкла Джордана.
Понятно, что больших под кольцом всегда по-другому судили, но Йокич много времени наверху играет и, на мой взгляд, много командных непробивных фолов там на нем пропускается. Если он получает мяч на дуге или рядом с ней, то и судите его как игрока периметра в этих ситуация, а то буквально голову поднять и развернуться не дают и это в эпоху, когда и дышать нельзя рядом со многоми игроками, а рядом некоторыми и находиться рядом нельзя, потому что они сами в тебя воткнутся и фол заработают.