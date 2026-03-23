Марин Седлачек: «Как только Дёмин начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего»

Марин Седлачек оценил дебютный сезон Егора Дёмина в НБА.

Бывший скаут НБА Марин Седлачек в подкасте «Балканский подход» оценил дебютный сезон Егора Дёмина в «Бруклине ».

«За атакующую эффективность я бы поставил ему тройку (из пяти баллов). Его атаки со средней напрямую связаны с возможностью проходить под кольцо или самому находить свободное пространство.

Таков стиль НБА: у вас есть либо трехочковый бросок, либо бросок из-под кольца. Броска со средней дистанции практически не существует. Как только Егор начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего», – заявил Седлачек.

Также эксперт отметил, что решение досрочно завершить сезон было правильным.

«Подошвенный фасциит Егора – это микротравма. У него их было несколько в течение сезона, поэтому в «Нетс» решили не заставлять его играть остаток сезона. Лучше просто расслабиться и быть готовым к следующему. Я думаю, что сейчас ему следует прибавить в тех элементах, которые не так хороши», – отметил бывший скаут НБА.