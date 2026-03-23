  • Марин Седлачек: «Как только Дёмин начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего»
Марин Седлачек: «Как только Дёмин начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего»

Марин Седлачек оценил дебютный сезон Егора Дёмина в НБА.

Бывший скаут НБА Марин Седлачек в подкасте «Балканский подход» оценил дебютный сезон Егора Дёмина в «Бруклине».

«За атакующую эффективность я бы поставил ему тройку (из пяти баллов). Его атаки со средней напрямую связаны с возможностью проходить под кольцо или самому находить свободное пространство.

Таков стиль НБА: у вас есть либо трехочковый бросок, либо бросок из-под кольца. Броска со средней дистанции практически не существует. Как только Егор начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего», – заявил Седлачек.

Также эксперт отметил, что решение досрочно завершить сезон было правильным.

«Подошвенный фасциит Егора – это микротравма. У него их было несколько в течение сезона, поэтому в «Нетс» решили не заставлять его играть остаток сезона. Лучше просто расслабиться и быть готовым к следующему. Я думаю, что сейчас ему следует прибавить в тех элементах, которые не так хороши», – отметил бывший скаут НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Okko, «Балканский подход»
Материалы по теме
Дёмин превзошел ожидания букмекеров. Некоторые даже в несколько раз!
сегодня, 08:00
«Теперь я знаю намного больше об НБА и своих возможностях». Егор Дёмин – о первом сезоне в лучшей лиге мира
20 марта, 07:30
Зоран Лукич: «Дёмин хочет дебютировать за сборную России. Надеемся на его помощь»
19 марта, 16:52
Рекомендуем
Главные новости
Лука Дончич и Ламело Болл стали лучшими игроками недели в НБА
23 минуты назад
Маркелл Фульц подпишет 10-дневный контракт с «Торонто»
39 минут назад
Пейтон Уотсон: «Когда мы все здоровы, никто в НБА не сможет нас обыграть»
54 минуты назад
НБА. «Детройт» примет «Лейкерс», «Майами» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 19:05
Демаркус Казинс: «Лука Дончич – лучший игрок НБА прямо сейчас»
сегодня, 18:20
Кармело Энтони: «Для меня MVP – Шэй Гилджес-Александер, тут все очевидно»
сегодня, 17:57
Руи Хатимура и Маркус Смарт пропустят матч с «Детройтом» из-за травм
сегодня, 17:26
Тим Макмэн: «Дончич часто спорит с судьями из-за проблем в личной жизни»
сегодня, 17:11
Пол Пирс – Джейлену Брауну: «Просто продолжай играть, не слушай СМИ»
сегодня, 15:49
Стивен Эй Смит: «Лейкерс» по праву третьи на Западе, их игра набирает ход»
сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» принимает «Студентски центар»
сегодня, 19:11Live
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
сегодня, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
сегодня, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
сегодня, 18:06
Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»
сегодня, 17:43
«Мемфис» подпишет с Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт
сегодня, 16:37
«Барселона» ведет переговоры с Майком Джеймсом
сегодня, 16:22
«Милан» лидирует в борьбе за Девона Холла
сегодня, 16:05
Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»
сегодня, 15:30
Рекомендуем