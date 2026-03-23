Лука Дончич и Ламело Болл стали лучшими игроками недели в НБА
НБА назвала лучших игроков 22-й недели регулярного чемпионата.
Разыгрывающие Лука Дончич («Лейкерс») и Ламело Болл («Шарлотт») признаны лучшими игроками 22-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно. Словенец получил награду вторую неделю подряд.
На прошедшей неделе Дончич в среднем набирал 42,3 очка, 6,8 подбора и 6,3 передачи за игру, а «Лейкерс» выиграли все четыре матча.
Средние показатели Ламело Болла за этот отрезок составили 26,3 очка, 5 подборов и 7,3 передачи за матч. «Хорнетс» завершили неделю с результатом 3-0.
Опубликовал: opimakh.ilya
Разница между западом и востоком как она есть в цифрах лучших игроков.
