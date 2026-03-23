Лука Дончич и Ламело Болл стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 22-й недели регулярного чемпионата.

Разыгрывающие Лука Дончич («Лейкерс») и Ламело Болл («Шарлотт») признаны лучшими игроками 22-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно. Словенец получил награду вторую неделю подряд.

На прошедшей неделе Дончич в среднем набирал 42,3 очка, 6,8 подбора и 6,3 передачи за игру, а «Лейкерс» выиграли все четыре матча.

Средние показатели Ламело Болла за этот отрезок составили 26,3 очка, 5 подборов и 7,3 передачи за матч. «Хорнетс» завершили неделю с результатом 3-0.

Разница между западом и востоком как она есть в цифрах лучших игроков.
Материалы по теме
Демаркус Казинс: «Лука Дончич – лучший игрок НБА прямо сейчас»
вчера, 18:20
Кевин Дюрэнт назвал Луку Дончича и Энтони Эдвардса теми, кто обойдут его в списке лучших бомбардиров НБА
вчера, 09:01
Ламело Болл оформил дабл-дабл (30+13) и взял планку в 6000 очков в НБА в матче с «Майами»
18 марта, 05:14Видео
Рекомендуем
Главные новости
Марин Седлачек: «Егор Дёмин – будущий игрок Матча всех звезд»
вчера, 21:09
НБА. «Детройт» примет «Лейкерс», «Майами» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи
вчера, 21:04
«Это часть работы, на которую никто не подписывается». Спенсер Джонс рассказал о том, что значит оказаться на «неудачной» стороне победного броска
вчера, 20:57
Марк Спирс: «В «Денвере» обеспокоены тем, как жестко опекают Йокича»
вчера, 20:27
Марин Седлачек: «Как только Дёмин начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего»
вчера, 20:08
Маркелл Фульц подпишет 10-дневный контракт с «Торонто»
вчера, 19:32
Пейтон Уотсон: «Когда мы все здоровы, никто в НБА не сможет нас обыграть»
вчера, 19:17
Демаркус Казинс: «Лука Дончич – лучший игрок НБА прямо сейчас»
вчера, 18:20
Кармело Энтони: «Для меня MVP – Шэй Гилджес-Александер, тут все очевидно»
вчера, 17:57
Руи Хатимура и Маркус Смарт пропустят матч с «Детройтом» из-за травм
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
вчера, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
вчера, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
вчера, 18:06
Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»
вчера, 17:43
«Мемфис» подпишет с Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт
вчера, 16:37
«Барселона» ведет переговоры с Майком Джеймсом
вчера, 16:22
«Милан» лидирует в борьбе за Девона Холла
вчера, 16:05
Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»
вчера, 15:30
Рекомендуем