Маркелл Фульц подпишет 10-дневный контракт с «Торонто»

Маркелл Фульц подпишет 10-дневный контракт с «Торонто». Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, первый номер драфта-2017 возвращается в НБА после выступлений в G-лиге.

В пяти матчах за «Рэпторс 905» 27-летний разыгрывающий набирал в среднем 9,4 очка, 6,2 передачи и 2,4 подбора за 23,8 минуты на площадке.

Последний раз Фульц выходил на площадку в НБА в прошлом сезоне, проведя 21 матч за «Сакраменто» с показателями 2,9 очка и 1,3 передачи в среднем за 8,8 минуты игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
из первой десятки того драфта вообще дрим тим можно собрать: Маркелл Фульц,
Джош Джексон, Джонатан Айзек, Франк Нтиликина, Деннис Смит. (И Лонзо в лазарете).
Байкальский
Фульц, Лонзо и Айзек крутые игроки, но травмы съели их карьеры
Красиво конечно тогда Эйндж развел филу и Лейкерс)
Возвращение легенды)
у него стата в джи-лиге хуже чем у Брони!
Тот по 20 очков там накидывает)
ехал бы в уралмаш
Да он даже в G-лиге какие-то слабые цифры имеет
Как минимум, он лучше Беннетта. Тот вылетел на четвёртый сезон в Лиге, а Фульц заходит в свой девятый сезон
Плейбуки Дока Риверса
Как минимум, он лучше Беннетта. Тот вылетел на четвёртый сезон в Лиге, а Фульц заходит в свой девятый сезон
Сомнительное достижение - быть лучше Беннетта..
