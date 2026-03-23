Маркелл Фульц подпишет 10-дневный контракт с «Торонто ». Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, первый номер драфта-2017 возвращается в НБА после выступлений в G-лиге.

В пяти матчах за «Рэпторс 905» 27-летний разыгрывающий набирал в среднем 9,4 очка, 6,2 передачи и 2,4 подбора за 23,8 минуты на площадке.

Последний раз Фульц выходил на площадку в НБА в прошлом сезоне, проведя 21 матч за «Сакраменто» с показателями 2,9 очка и 1,3 передачи в среднем за 8,8 минуты игрового времени.