Пейтон Уотсон: «Когда мы все здоровы, никто в НБА не сможет нас обыграть»
В воскресенье «Денвер» впервые с 12 ноября вышел на площадку в полном составе и уверенно переиграл «Портленд» – 128:112. Пейтон Уотсон пропустил семь недель из-за растяжения задней поверхности бедра и вернулся в строй именно в этом матче.
«Мы знаем, что у нас отличная команда. Прошло немало времени с тех пор, как мы были в полном составе. Думаю, когда мы все здоровы, никто в лиге не сможет нас обыграть», – заявил Уотсон после игры.
«Наггетс» с результатом 44-28 занимают пятое место на Западе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Пейтона Уотсона
Проблема в том, что Коля НЕ здоров. Вес сбрасывает, становится легче, возвращается тот самый футворк, но кисть... ну не видно волшебной правой.
А Пейтон молодец. Дал много энергии в атаке. В защите неожиданно не на полную выкладывался, дадим скидку на первую игру после травмы.
Желаем всем здоровья и ждём ПО.