Пейтон Уотсон: «Когда мы все здоровы, никто в НБА не сможет нас обыграть»

В воскресенье «Денвер» впервые с 12 ноября вышел на площадку в полном составе и уверенно переиграл «Портленд» – 128:112. Пейтон Уотсон пропустил семь недель из-за растяжения задней поверхности бедра и вернулся в строй именно в этом матче.

«Мы знаем, что у нас отличная команда. Прошло немало времени с тех пор, как мы были в полном составе. Думаю, когда мы все здоровы, никто в лиге не сможет нас обыграть», – заявил Уотсон после игры.

«Наггетс» с результатом 44-28 занимают пятое место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Пейтона Уотсона
Может и так.
Проблема в том, что Коля НЕ здоров. Вес сбрасывает, становится легче, возвращается тот самый футворк, но кисть... ну не видно волшебной правой.
А Пейтон молодец. Дал много энергии в атаке. В защите неожиданно не на полную выкладывался, дадим скидку на первую игру после травмы.
Желаем всем здоровья и ждём ПО.
Материалы по теме
Никола Йокич (22+14+14) оформил 85-й трипл-дабл за 3 четверти
вчера, 05:07Видео
Никола Йокич о лидерстве: «Иногда нужно быть «плохим парнем». Даже мне нужно, чтобы кто-то меня критиковал»
22 марта, 11:52
Джамал Мюррэй набрал 31 очко в победной игре с «Торонто»
21 марта, 06:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Алперен Шенгюн воткнул постер-данк с фолом
9 минут назадВидео
Леброн Джеймс в третий раз за карьеру не набрал ни одного очка в первой половине: «Такова моя роль в этой команде»
37 минут назад
Име Удока о возможном возвращении Ванвлита: «О контактной работе пока речи не идет. А как играть на таком этапе сезона, если не было контакта?»
48 минут назад
Док Риверс об отчислении Кэма Томаса: «Просто мы сейчас не так сильно претендуем на плей-офф, как на момент подписания контракта»
сегодня, 07:21
НБА. 32 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Детройту», «Чикаго» победил «Хьюстон», несмотря на 40 очков Дюрэнта, 26+15 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:18
Стив Керр о травме Муди: «Пока не знаем диагноз, но выглядело очень плохо»
сегодня, 07:11
Дэнисс Дженкинс набрал последние 6 очков «Детройта» в клатче победной игры с «Лейкерс»
сегодня, 07:03Видео
«Даллас» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф
сегодня, 06:59
Скотти Пиппен сделал выпад в адрес Майкла Джордана в рекламе прохладительного напитка
сегодня, 06:52Видео
«Я должен возглавлять гонку за MVP». Виктор Вембаньяма привел три аргумента в пользу своей кандидатуры
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Я лидер по очкам за всю историю». Леброн Джеймс использовал сильный аргумент в споре с Джей Би Бикерстаффом
23 минуты назадВидео
Эйс Бэйли – пятый самый молодой игрок в истории НБА, набравший 25+ очков в трех матчах подряд
45 минут назад
Эйс Бэйли набрал 37 очков – новый рекорд карьеры
48 минут назадВидео
«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса
сегодня, 04:50
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
вчера, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
вчера, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
вчера, 18:06
Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»
вчера, 17:43
Рекомендуем