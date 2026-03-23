Пейтон Уотсон: Когда мы все здоровы, никто в НБА не сможет нас обыграть.

В воскресенье «Денвер » впервые с 12 ноября вышел на площадку в полном составе и уверенно переиграл «Портленд» – 128:112. Пейтон Уотсон пропустил семь недель из-за растяжения задней поверхности бедра и вернулся в строй именно в этом матче.

«Мы знаем, что у нас отличная команда. Прошло немало времени с тех пор, как мы были в полном составе. Думаю, когда мы все здоровы, никто в лиге не сможет нас обыграть», – заявил Уотсон после игры.

«Наггетс» с результатом 44-28 занимают пятое место на Западе.