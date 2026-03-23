Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде

Карим Лопес может войти в историю на предстоящем драфте НБА . 19-летний мексиканский форвард, проведший впечатляющий сезон в Австралии, заявил о своем участии в драфте-2026.

Согласно прогнозам, он может быть выбран под 11-м номером и стать первым уроженцем Мексики, выбранным в 1-м раунде за всю историю лиги.

«Играть в НБА было моей мечтой и целью всю жизнь. Честно говоря, сколько себя помню. Наверное, мне было лет пять, когда я рисовал себя играющим в НБА… Осознать, что сейчас я нахожусь в такой позиции – это по‑настоящему особенное чувство», – рассказал Лопес ESPN.

В текущем сезоне за «Нью-Зиланд Брейкерс» в австралийской НБЛ Лопес набирал в среднем 11,9 очка и 6,1 подбора за 25,6 минуты.