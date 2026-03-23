  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
1

Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде

Карим Лопес может войти в историю на предстоящем драфте НБА. 19-летний мексиканский форвард, проведший впечатляющий сезон в Австралии, заявил о своем участии в драфте-2026.

Согласно прогнозам, он может быть выбран под 11-м номером и стать первым уроженцем Мексики, выбранным в 1-м раунде за всю историю лиги.

«Играть в НБА было моей мечтой и целью всю жизнь. Честно говоря, сколько себя помню. Наверное, мне было лет пять, когда я рисовал себя играющим в НБА… Осознать, что сейчас я нахожусь в такой позиции – это по‑настоящему особенное чувство», – рассказал Лопес ESPN.

В текущем сезоне за «Нью-Зиланд Брейкерс» в австралийской НБЛ Лопес набирал в среднем 11,9 очка и 6,1 подбора за 25,6 минуты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoдрафт НБА
logoНБА
Карим Лопес
НБЛ
Нью-Зиланд
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
лига интересная, там наш Джавейл Макги за 25 минут лигу разносит с 20-10, лидер по блокшотам и это в 38 лет.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
