Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор

Игроки женской НБА проголосовали за ратификацию нового коллективного договора. Как сообщила президент ассоциации игроков Ннека Огвумике в эфире First Take, в голосовании приняли участие более 90% баскетболисток, и результаты оказались единогласными.

Новое соглашение еще должно быть одобрено советом управляющих лиги. Ожидается, что голосование завершится в ближайшие дни.

«Этот момент – результат многолетней работы и общей веры в то, что по мере развития лиги должны улучшаться и условия для игроков. Слишком часто женщинам говорили, что нужно быть благодарными за предоставленную возможность. Наш профсоюз смотрит на это иначе. Речь идет о том, чтобы осознавать свою ценность и иметь смелость требовать большего – не только для себя, но и для тех, кто придет следом», – говорится в заявлении профсоюза игроков.

Потолок зарплат в женской НБА вырастет с 1,5 до 7 млн долларов: стали известны детали нового коллективного соглашения

Им разрешат 100+ на обе команды за игру забивать?
80+ очков на команду сейчас
Почти в 5 раз выбили...неплохо по сравнению с первоначальным удвоением
Ну теперь данки посыплются в ЖНБА,как из рога изобилия .
