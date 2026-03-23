Демаркус Казинс: «Лука Дончич – лучший игрок НБА прямо сейчас»

Демаркус Казинс заявил, что Лука Дончич заслуживает включения в первую сборную All-NBA и является главным претендентом на MVP.

«Луку однозначно нужно обсуждать как одного из главных кандидатов на MVP в этом сезоне. Если брать отрезок последних матчей – да, я бы включил Луку в первую сборную All-NBA.

Просто исходя из того, как он играет сейчас, какой прогресс показала команда. Плюс они стабильно выигрывают в очень сильной Западной конференции.

Прямо сейчас, если говорить о Луке, я бы назвал его лучшим игроком в НБА», – сказал экс-центровой НБА.

«Лейкерс» одержали девять побед подряд. На этом отрезке Дончич в среднем набирает 40 очков, реализуя 40,3% трехочковых, а также делает 8,4 подбора и 7,4 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
А по сезону 33 - 8 - 8 как безоговорочный лидер 3 команды Запада - это не 1 сборная, естественно. BLM-лобби как всегда отжигает.
Я напомню, что Вемба идёт последние 22 игры 22-1!! с 25+11+3+3.6 блока и монстр дифесом.
Это к слову о лучшем сейчас. Ни у кого даже близко нет такой серии на данный момент.
Ответ Misha_Sapunov
Он ещё свои награды заберёт. А пока Шаю вторую отдадут.
