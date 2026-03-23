Кармело Энтони: «Для меня MVP – Шэй Гилджес-Александер, тут все очевидно»

Кармело Энтони назвал разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера безоговорочным MVP нынешнего сезона.

«Игроки сами знают, кто настоящий MVP. Это единственное, что имеет значение… Для меня тут все очевидно. Думаю, это Шэй. Лучшая команда в НБА, лучший игрок этой команды – тут сложно спорить. Плюс он в среднем набирает 30 очков. Когда видишь MVP – ты его узнаешь», – заявил член Зала Славы.

В этом сезоне Гилджес-Александер набирает в среднем 31,6 очка, 4,4 подбора и 6,6 передачи за игру. «Тандер» лидируют на Западе с результатом 56-15.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст 7PM in Brooklyn
Дончич мвп
Вместо нестабильных игр, как МВП вернулся - 11-0.
А Йокич к 28 очкам добавляет 12 подборов и 11 передач. И кто лучше?
ШГА лучше
В контексте обсуждения мвп вопрос "кто лучше" мало значения имеет. МВП будет Шэй.
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер о хейтерах: «Леброна ненавидели, но посмотрите, что он сделал для баскетбола. Это часть игры. Мне это нравится»
22 марта, 12:21
Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков в игре с «Вашингтоном», у «Оклахомы» победная серия из 11 матчей
22 марта, 06:06Видео
Кармело Энтони: «Сперс» уже реальные претенденты на титул, их будущее настало»
21 марта, 20:40
Рекомендуем
Главные новости
«Детройт» прервал 9-матчевую победную серию «Лейкерс». Дончич смазал дальний бросок на овертайм
3 минуты назадВидео
Джаред Маккейн забросил два трехочковых подряд, выйдя против «Филадельфии» – своей бывшей команды
12 минут назадВидео
Име Удока после поражения от «Чикаго» назвал судейство «мягким»
14 минут назад
«Милуоки» отчислит Кэма Томаса через несколько недель после подписания
28 минут назад
НБА. 32 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Детройту», «Чикаго» победил «Хьюстон», несмотря на 40 очков Дюрэнта, 26+15 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» разгромить «Майами» и другие матчи
32 минуты назад
Марин Седлачек: «Егор Дёмин – будущий игрок Матча всех звезд»
вчера, 21:09
«Это часть работы, на которую никто не подписывается». Спенсер Джонс рассказал о том, что значит оказаться на «неудачной» стороне победного броска
вчера, 20:57
Марк Спирс: «В «Денвере» обеспокоены тем, как жестко опекают Йокича»
вчера, 20:27
Марин Седлачек: «Как только Дёмин начнет улучшать свой проход, он станет гораздо полезнее в качестве разыгрывающего»
вчера, 20:08
Лука Дончич и Ламело Болл стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Милуоки» перевел Пита Нэнса на стандартный контракт после отчисления Кэма Томаса
46 секунд назад
Адриатическая лига. «Задар» обыграл «Студентски центар»
вчера, 21:01
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
вчера, 18:52
Игроки женской НБА единогласно одобрили новый коллективный договор
вчера, 18:35
Чемпионат Турции. «Петким Спор» победил «Бурсаспор»
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 24+11 Кьяры Линскенс помогли курскому «Динамо» обыграть МБА
вчера, 18:06
Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»
вчера, 17:43
«Мемфис» подпишет с Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт
вчера, 16:37
«Барселона» ведет переговоры с Майком Джеймсом
вчера, 16:22
«Милан» лидирует в борьбе за Девона Холла
вчера, 16:05
Рекомендуем