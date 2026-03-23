Кармело Энтони: Для меня MVP – Шэй Гилджес-Александер, тут все очевидно.

Кармело Энтони назвал разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера безоговорочным MVP нынешнего сезона.

«Игроки сами знают, кто настоящий MVP. Это единственное, что имеет значение… Для меня тут все очевидно. Думаю, это Шэй. Лучшая команда в НБА , лучший игрок этой команды – тут сложно спорить. Плюс он в среднем набирает 30 очков. Когда видишь MVP – ты его узнаешь», – заявил член Зала Славы.

В этом сезоне Гилджес-Александер набирает в среднем 31,6 очка, 4,4 подбора и 6,6 передачи за игру. «Тандер» лидируют на Западе с результатом 56-15.