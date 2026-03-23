Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»

«Панатинаикос» проведет второй подряд матч Евролиги без Ришона Холмса. Перед выездом в Сараево на игру с «Дубаем» в 33-м туре главный тренер Эргин Атаман сообщил, что центровой не отправился с командой.

«Мы поедем в составе 12 игроков. Для меня нет отсутствующих, потому что у нас полный состав. Если бы у нас было 11 игроков, я бы говорил об отсутствующих. У нас 12, и мы на 100% готовы к этой важной игре. Ришона Холмс не будет в заявке на матч. На данный момент это вопрос клуба. Думаю, команда сообщит вам любые обновления по этому поводу», – сказал Атаман.

В этом сезоне Евролиги Ришон Холмс сыграл 14 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и 4,1 подбора за 19 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
