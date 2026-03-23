Руи Хатимура и Маркус Смарт пропустят матч с «Детройтом» из-за травм
Хатимура и Смарт не помогут «Лейкерс» в матче с «Пистонс».
«Лейкерс» лишились двух ключевых игроков ротации перед матчем с «Детройтом». Руи Хатимура (дискомфорт в икроножной мышце правой ноги) и Маркус Смарт (проблемы с правым голеностопом) не сыграют в предстоящей встрече.
Команда подходит к этому матчу с серией из девяти побед подряд. После победы над «Орландо» (105:104), добытой благодаря решающему броску Люка Кеннарда, «Лейкерс» закрепились на третьем месте Западной конференции с результатом 46–25.
Опубликовал: opimakh.ilya
Смарт в атаке, конечно, так себе, а вот хасла его может не хватить
