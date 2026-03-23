Руи Хатимура и Маркус Смарт пропустят матч с «Детройтом» из-за травм

Хатимура и Смарт не помогут «Лейкерс» в матче с «Пистонс».

«Лейкерс» лишились двух ключевых игроков ротации перед матчем с «Детройтом ». Руи Хатимура (дискомфорт в икроножной мышце правой ноги) и Маркус Смарт (проблемы с правым голеностопом) не сыграют в предстоящей встрече.

Команда подходит к этому матчу с серией из девяти побед подряд. После победы над «Орландо» (105:104), добытой благодаря решающему броску Люка Кеннарда , «Лейкерс » закрепились на третьем месте Западной конференции с результатом 46–25.