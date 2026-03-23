Руи Хатимура и Маркус Смарт пропустят матч с «Детройтом» из-за травм

Хатимура и Смарт не помогут «Лейкерс» в матче с «Пистонс».

«Лейкерс» лишились двух ключевых игроков ротации перед матчем с «Детройтом». Руи Хатимура (дискомфорт в икроножной мышце правой ноги) и Маркус Смарт (проблемы с правым голеностопом) не сыграют в предстоящей встрече.

Команда подходит к этому матчу с серией из девяти побед подряд. После победы над «Орландо» (105:104), добытой благодаря решающему броску Люка Кеннарда, «Лейкерс» закрепились на третьем месте Западной конференции с результатом 46–25.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
Смарт в атаке, конечно, так себе, а вот хасла его может не хватить
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Детройт» примет «Лейкерс», «Майами» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи
51 минуту назад
Стивен Эй Смит: «Лейкерс» по праву третьи на Западе, их игра набирает ход»
сегодня, 15:14
НБА признала ошибочными три решения в пользу «Лейкерс» в концовке игры с «Орландо»
сегодня, 10:06
Рекомендуем
Главные новости
Тим Макмэн: «Дончич часто спорит с судьями из-за проблем в личной жизни»
43 минуты назад
НБА. «Детройт» примет «Лейкерс», «Майами» встретится с «Сан-Антонио» и другие матчи
51 минуту назад
Пол Пирс – Джейлену Брауну: «Просто продолжай играть, не слушай СМИ»
сегодня, 15:49
Стивен Эй Смит: «Лейкерс» по праву третьи на Западе, их игра набирает ход»
сегодня, 15:14
Джейсон Тейтум о возвращении к оптимальной форме: «Я не Супермен, поэтому мне нужно время»
сегодня, 14:47
Трэйси Макгрэйди: «С возвращением Тейтума процент попаданий «Бостона» упал. Они не играют в свой баскетбол»
сегодня, 13:47
Серджо Скариоло о Габриэле Прочиде: «Я сам хочу дать ему больше времени, ведь мы оба итальянцы, но ему нужно набраться терпения»
сегодня, 12:41Видео
«Либо Алексей переходит в другую команду, либо завтра я уезжаю». Ватутин рассказал историю конфликта Саврасенко и Мессины
сегодня, 12:22
«Париж» расстался с главным тренером Франческо Табеллини
сегодня, 12:03Фото
Хавьер Паскуаль: «Реал» был лучше во всем. Так выиграть невозможно»
сегодня, 10:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ришон Холмс не попал в заявку «Панатинаикоса» на игру с «Дубаем»
11 минут назад
«Мемфис» подпишет с Тайлером Бертоном второй 10-дневный контракт
сегодня, 16:37
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» играет с МБА
сегодня, 16:26Live
Чемпионат Турции. «Петким Спор» принимает «Бурсаспор»
сегодня, 16:24Live
«Барселона» ведет переговоры с Майком Джеймсом
сегодня, 16:22
«Милан» лидирует в борьбе за Девона Холла
сегодня, 16:05
Стив Керр: «Я фанат Омера Юртсевена. Он очень хороший и талантливый игрок»
сегодня, 15:30
«Фенербахче» близок к продлению контракта с Николо Мелли
сегодня, 14:58
«Париж» назначил 28-летнего Джулиуса Томаса временным главным тренером
сегодня, 14:17Фото
Мустафа Фалль вернулся в общую группу «Олимпиакоса» спустя 10 месяцев после тяжелой травмы
сегодня, 13:58
Рекомендуем